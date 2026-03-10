Свят

Ще проговорят ли хълмовете? Търсят телата на две момичета в ранчото на ужасите на Епстийн

10 март 2026, 10:36
Ще проговорят ли хълмовете? Търсят телата на две момичета в ранчото на ужасите на Епстийн
Ранчото на Джефри Епстийн в Ню Мексико   
Р азследващи в Ню Мексико започнаха в понеделник претърсване на бившото високопланинско ранчо на Джефри Епстийн, където покойният финансист и негови познати са обвинявани в сексуално насилие над жени и момичета, съобщиха щатските власти.

Управляваният от демократите щат Ню Мексико предприема действия въз основа на нова информация в документи, публикувани през януари от Департамента по правосъдие, включително обвинение, че Епстийн е наредил телата на две чуждестранни момичета да бъдат погребани в хълмовете близо до усамотения имот.

Претърсването следва решението на главния прокурор на Ню Мексико Раул Торес от миналия месец да възобнови разследването на предполагаемите престъпни дейности на покойния сексуален престъпник в ранчото, разположено на около 30 мили (48 км) южно от столицата на щата Санта Фе.

„Министерството на правосъдието на Ню Мексико ще продължи да информира обществеността по подходящ начин, да подкрепя оцелелите и да следва фактите, където и да ни отведат те“, се казва в изявление.

В понеделник свидетел споделил пред агенция Ройтерс, че е чул лай на кучета и е видял правителствен автомобил със символ на отпечатък от лапа, което предполага, че превозва животни, да напуска ранчото. Забелязани са също автомобили на щатската полиция, както и превозно средство на окръжната служба за пожарна безопасност и спасителни дейности.

Файловете, свързани с Епстийн, се превърнаха в постоянен политически проблем за президента Доналд Тръмп. 

Ню Мексико прекрати предишното си разследване срещу Епстийн през 2019 г. по искане на федералните власти. Никога не е било провеждано пълно разследване на предполагаемите нападения, извършени от Епстийн, неговата партньорка Гислейн Максуел и посетители на ранчото.

Миналия месец Ню Мексико стана първият щат в САЩ, който създаде законодателна „комисия за истината“, за да разкрие възможна публична корупция, позволила на Епстийн да действа в тайна в ранчото в продължение на 26 години преди смъртта му през 2019 г.

Имотът на Епстийн продаде ранчото през 2023 г. на тексаския бизнесмен Дон Хъфинс, който го преименува от ранчо „Зоро“ на ранчо „Сан Рафаел“. Новите собственици съдействат на разследването и са предоставили достъп за претърсването, съобщиха от министерството.

Публикуването на 30 януари на още милиони документи разкри социалните връзки на Епстийн с политици, бизнесмени и учени, които той е канил в ранчото. 

Проучване на Reuters и Ipsos показва, че повечето американци възприемат случая „Епстийн“ като пример за това как богатите и влиятелните рядко биват държани отговорни.

Джефри Епстийн Ню Мексико Сексуално насилие Разследване Ранчото на Епстийн Погребани тела Гислейн Максуел Комисия за истината Доналд Тръмп Отговорност на елита
