Кадрови промени в ръководствата на четири областни администрации

К адрови промени в ръководствата на четири областни администрации – Ловеч, Благоевград, Русе и Видин бяха извършени в понеделник и вторник.

Област Ловеч

Със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров заместник областният управител на Ловеч Нели Читинова е освободена от поста, считано от днес. Тя заемаше тази позиция от август 2023 г., като преди това бе главен експерт „Човешки ресурси” в същата администрация. След освобождаването си Читинова се завръща на предишната си длъжност, предаде кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

За нов заместник областен управител на Ловеч е назначена Диляна Пиронкова. Припомняме, че от 23 февруари областен управител на Ловеч е Поля Върбанова, която зае мястото на Дора Стоянова.

Област Благоевград

На длъжността заместник областен управител на Благоевград са назначени Дарин Боянов Кацарски и Радослав Иванов Динев, предаде кореспондентът на БТА Десислава Велкова.

Новоназначените заместник областни управители ще подпомагат дейността на областния управител при осъществяването на държавната политика в региона и координацията между държавните институции и местната власт.

По-рано днес от длъжност бе освободен Христо Ангелов, който заемаше поста заместник областен управител на Благоевград от октомври 2023 г.

Област Русе

Областният управител на Русе Орлин Пенков, назначен на 23 февруари т.г., ще има двама заместници. Това са Десислава Бенкова и Бранимир Стефанов. Те са назначени от служебния министър-председател Андрей Гюров, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в крайдунавския град, предаде кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев.

Десислава Бенкова е завършила „Право” в Русенския университет и „Финанси” във Великотърновския университет. Има опит в частния и обществения сектор. Била е юрисконсулт във фирмите „Оргахим” и „Оргахим Резинс” от март 2020 г. досега. В периода 2013 г. – 2017 г. е работила в Община Русе, като дейността ѝ е била свързана предимно с изпълнението на различни програми и проекти. Била е и лектор по приложимото европейско и национално законодателство във връзка с процеса по кандидатстване, управление и отчитане на различни европроекти. Занимавала се е и с менторство на студенти в Русенския университет, като ги е обучавала по обществени поръчки.

Бранимир Стефанов е бакалавър по европеистика и магистър по маркетинг и право от Русенския университет „Ангел Кънчев”. Завършил е и следдипломна квалификация в УНСС по корпоративно нормативно съответствие. Има опит в частния сектор, като от средата на 2021 г. досега е бил ръководител на отдел във фирма „Експрес сервиз”. Говори отлично английски език и ползва още нидерландски и немски. Два пъти е бил член на Районната избирателна комисия в Русе от квотата на „Продължаваме Промяната – Демократична България”.

Досегашният заместник областен управител на Русе Георги Георгиев, който встъпи в длъжност в началото на август 2023 г., е освободен.

Сред основните приоритети на Орлин Пенков са провеждането на честни избори, подобряване на ситуацията с трафика в района на граничния пункт „Дунав мост”, както и образованието и броят на паралелките в региона.

Област Видин

Тя е назначена със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров. Бизеранова е дългогодишен етнограф в Регионалния исторически музей във Видин и има професионален опит в областта на културното наследство и регионалните изследвания. Автор е на четири книги, посветени на историята, етнографията и традициите в Северозападна България, предаде кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов.

Според информацията от областната администрация, със своя професионален и научен опит, както и с активната си дейност в областта на културата и обществения живот, новият заместник-областен управител ще допринесе за реализирането на държавната политика на регионално ниво и за устойчивото развитие на област Видин.

В качеството си на заместник-областен управител Сашка Бизеранова ще отговаря за ресорите здравеопазване, социална политика, образование и наука, култура, спорт и младежки дейности, туризъм, както и за трансграничното сътрудничество по програмите „Румъния–България” и „България–Сърбия”.

Иван Иванов пое поста областен управител на Видин на 24 февруари след решение на служебното правителство. То назначи нови 28 областни управители, като освободи заемащите тези длъжности до този момент.