България

Кадрови промени в ръководствата на четири областни администрации

10 март 2026, 11:01
Кадрови промени в ръководствата на четири областни администрации
Източник: iStock photos/Getty images

К адрови промени в ръководствата на четири областни администрации – Ловеч, Благоевград, Русе и Видин бяха извършени в понеделник и вторник.

  • Област Ловеч

Със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров заместник областният управител на Ловеч Нели Читинова е освободена от поста, считано от днес. Тя заемаше тази позиция от август 2023 г., като преди това бе главен експерт „Човешки ресурси” в същата администрация. След освобождаването си Читинова се завръща на предишната си длъжност, предаде кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

Назначени са четирима нови зам.-областни управители

За нов заместник областен управител на Ловеч е назначена Диляна Пиронкова. Припомняме, че от 23 февруари областен управител на Ловеч е Поля Върбанова, която зае мястото на Дора Стоянова.

  • Област Благоевград

На длъжността заместник областен управител на Благоевград са назначени Дарин Боянов Кацарски и Радослав Иванов Динев, предаде кореспондентът на БТА Десислава Велкова.

Новоназначените заместник областни управители ще подпомагат дейността на областния управител при осъществяването на държавната политика в региона и координацията между държавните институции и местната власт.

Правителството сменя всички областни управители

По-рано днес от длъжност бе освободен Христо Ангелов, който заемаше поста заместник областен управител на Благоевград от октомври 2023 г.

  • Област Русе

Областният управител на Русе Орлин Пенков, назначен на 23 февруари т.г., ще има двама заместници. Това са Десислава Бенкова и Бранимир Стефанов. Те са назначени от служебния министър-председател Андрей Гюров, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в крайдунавския град, предаде кореспондент на БТА в Русе Мартин Пенев.

Десислава Бенкова е завършила „Право” в Русенския университет и „Финанси” във Великотърновския университет. Има опит в частния и обществения сектор. Била е юрисконсулт във фирмите „Оргахим” и „Оргахим Резинс” от март 2020 г. досега. В периода 2013 г. – 2017 г. е работила в Община Русе, като дейността ѝ е била свързана предимно с изпълнението на различни програми и проекти. Била е и лектор по приложимото европейско и национално законодателство във връзка с процеса по кандидатстване, управление и отчитане на различни европроекти. Занимавала се е и с менторство на студенти в Русенския университет, като ги е обучавала по обществени поръчки.

Правителството освободи 24 областни управители

Бранимир Стефанов е бакалавър по европеистика и магистър по маркетинг и право от Русенския университет „Ангел Кънчев”. Завършил е и следдипломна квалификация в УНСС по корпоративно нормативно съответствие. Има опит в частния сектор, като от средата на 2021 г. досега е бил ръководител на отдел във фирма „Експрес сервиз”. Говори отлично английски език и ползва още нидерландски и немски. Два пъти е бил член на Районната избирателна комисия в Русе от квотата на „Продължаваме Промяната – Демократична България”.

Досегашният заместник областен управител на Русе Георги Георгиев, който встъпи в длъжност в началото на август 2023 г., е освободен.

Сред основните приоритети на Орлин Пенков са провеждането на честни избори, подобряване на ситуацията с трафика в района на граничния пункт „Дунав мост”, както и образованието и броят на паралелките в региона.

  • Област Видин

Тя е назначена със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров. Бизеранова е дългогодишен етнограф в Регионалния исторически музей във Видин и има професионален опит в областта на културното наследство и регионалните изследвания. Автор е на четири книги, посветени на историята, етнографията и традициите в Северозападна България, предаде кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов.

Служебният кабинет назначи 25 нови областни управители

Според информацията от областната администрация, със своя професионален и научен опит, както и с активната си дейност в областта на културата и обществения живот, новият заместник-областен управител ще допринесе за реализирането на държавната политика на регионално ниво и за устойчивото развитие на област Видин.

Кабинетът назначи петима нови областни управители

В качеството си на заместник-областен управител Сашка Бизеранова ще отговаря за ресорите здравеопазване, социална политика, образование и наука, култура, спорт и младежки дейности, туризъм, както и за трансграничното сътрудничество по програмите „Румъния–България” и „България–Сърбия”.

Иван Иванов пое поста областен управител на Видин на 24 февруари след решение на служебното правителство. То назначи нови 28 областни управители, като освободи заемащите тези длъжности до този момент.

Източник: БТА    
Последвайте ни
Макрон посрещна Гюров на Срещата на върха по ядрена енергетика (СНИМКИ)

Макрон посрещна Гюров на Срещата на върха по ядрена енергетика (СНИМКИ)

Блясък за милиони: Най-скъпите рокли в историята на „Оскар“-ите

Блясък за милиони: Най-скъпите рокли в историята на „Оскар“-ите

F-16 с тренировъчни полети над София, няма връзка с Иран

F-16 с тренировъчни полети над София, няма връзка с Иран

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран: Преговори със САЩ няма да има, войната може да се разшири

Иран: Преговори със САЩ няма да има, войната може да се разшири

Свят Преди 7 минути

"Българската земя ражда човеци": Йотова се поклони пред паметта на спасителите на българските евреи

"Българската земя ражда човеци": Йотова се поклони пред паметта на спасителите на българските евреи

България Преди 20 минути

Държавният глава участва в церемония по полагане на цветя на паметника в столицата

След стрелбата по дома на Риана: Арестуваха 35-годишна жена с шокиращо минало

След стрелбата по дома на Риана: Арестуваха 35-годишна жена с шокиращо минало

Свят Преди 58 минути

В момента разследващите се опитват да установят дали Ортис е знаела със сигурност, че певицата се намира в имота

„Алкохолната комета“: 3I/ATLAS изхвърля рекордни количества метанол, непознати за Слънчевата система

„Алкохолната комета“: 3I/ATLAS изхвърля рекордни количества метанол, непознати за Слънчевата система

Любопитно Преди 1 час

Съотношението на метанол към циановодород е много по-различно от това при кометите в нашата Слънчева система

След свалените ракети: Турция разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

След свалените ракети: Турция разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

Свят Преди 1 час

<p>Спецчасти с автомати нахлуха в самолет заради таймер за молитва (ВИДЕО)</p>

Психоза в небето над САЩ: Спецчасти с автомати нахлуха в самолет заради таймер за молитва

Свят Преди 1 час

Драматични кадри показват хора с вдигнати ръце, докато антитерористи извеждат „опасен“ мъж; серия от фалшиви тревоги парализира летищата в САЩ

Тихият убиец: 5 симптома на рак на яйчниците, които често пренебрегваме

Тихият убиец: 5 симптома на рак на яйчниците, които често пренебрегваме

Свят Преди 1 час

Ранните симптоми на рак на яйчниците често не са остри, а се проявяват като продължителен лек до умерен дискомфорт

Доналд Тръмп

Ядрените опции на Тръмп: 5 сценария за война с Иран

Свят Преди 1 час

Докато конфликтът между САЩ и Иран се задълбочава, президентът Доналд Тръмп е изправен пред серия от съдбоносни избори, които ще определят следващата фаза на сблъсъка

Кралският етикет: Защо Кейт Мидълтън и принцеса Ан пропуснаха традиционната си целувка

Кралският етикет: Защо Кейт Мидълтън и принцеса Ан пропуснаха традиционната си целувка

Любопитно Преди 1 час

Любопитен момент между Кейт Мидълтън и принцеса Ан в Уестминстърското абатство стана хит: заради обемните си шапки двете дами се разминаха без традиционната целувка, заменяйки я с усмивки и строго спазване на кралския етикет пред камерите

Ранчото на Джефри Епстийн в Ню Мексико

Ще проговорят ли хълмовете? Търсят телата на две момичета в ранчото на ужасите на Епстийн

Свят Преди 1 час

<p>Отмъщение в Перник: Мъж преби 15-годишно момче заради скандал между деца</p>

Отмъщение в Перник: Криминално проявен преби 15-годишно момче заради скандал между деца

България Преди 2 часа

41-годишният мъж е задържан след саморазправата в градинката пред кметство „Изток“ в Перник, по случая е образувано бързо производство

Новото поколение лаптопи ще изисква кардинална промяна

Новото поколение лаптопи ще изисква кардинална промяна

Технологии Преди 2 часа

Лаптопите са устройства, които са се превърнали в масов продукт и като такъв не могат да си позволят значителни изменения. Но все пак такива са нужни, за да отговорят на променящите се изисквания и очаквания от потребителите

Разбиха престъпна схема за принуждаване на жени към проституция в Банско

Разбиха престъпна схема за принуждаване на жени към проституция в Банско

България Преди 2 часа

Акцията е проведена през нощта на 7 март 2026 г.

,

Factcheck: Фалшиви кадри заляха социалните мрежи след атаките на Иран

Свят Преди 2 часа

Какви публикации се разпространяват в социалните мрежи и какво показва проверка на фактите?

Държавата следи цените на горивата, Трайков разговаря с петролния бранш

Държавата следи цените на горивата, Трайков разговаря с петролния бранш

България Преди 2 часа

Виктор Орбан

Унгария забрани износа на суров петрол, сложи таван на цените

Свят Преди 2 часа

Премиерът Виктор Орбан вчера заяви, че Будапеща ще ограничи цените на горивата, за да защити потребителите и бизнеса от скока в цените на петрола. Таванът за горивата ще се прилага за автомобили, регистрирани в Унгария

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
1

Потопената църква отново стана атракция за туристите

sinoptik.bg
1

Тюлен монах се разходи по шосе в Гърция

sinoptik.bg

Една възглавница със 7 поддържащи тялото зони за цялостна подкрепа и комфорт

Edna.bg

Джъстин Бийбър изгуби самообладание и хвърли бутилка по папараци в Холивуд

Edna.bg

Клуб от Шампионска лига преговаря с Левски за Сангаре?

Gong.bg

Треньор в efbet Лига хвърли оставка

Gong.bg

Изтребители F-16 прелетяха над София (ВИДЕО)

Nova.bg

Прокуратурата отговори на твърденията на Теодора Георгиева и публикува справка за разследването срещу нея

Nova.bg