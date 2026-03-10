Вече и през стените: Wi-Fi инструмент с отворен код засича човешко движение без камери

В свят, в който сигурността и технологиите се преплитат все по-тясно, нова разработка разтърси представите ни за лично пространство. Става въпрос за софтуерен инструмент с отворен код, който позволява на обикновени Wi-Fi рутери да засичат и проследяват човешко движение през стени, при това без необходимост от камери или скъпи сензори.
Как работи технологията?
Методът се базира на анализ на т.нар. CSI данни (Channel State Information) – информация за състоянието на канала, която Wi-Fi устройствата обменят помежду си, за да поддържат стабилна връзка.
- Когато човек се движи в обхвата на мрежата, той нарушава и разсейва радиосигналите.
- Новият инструмент анализира тези фини промени в реално време.
Чрез сложни алгоритми софтуерът може да реконструира силуета на човека и да определи неговата позиция, дори той да се намира в съседна стая.
A new 100% open source Github (32K stars⭐️) named WiFi-DensePose can track how you move even when walls are in the way.— Rohan Paul (@rohanpaul_ai) March 9, 2026
Uses regular WiFi signals to do this. You do not need any cameras or special equipment. Just your existing home router does the job.pic.twitter.com/YqjD17fwiX
Предимства и приложения
Разработчиците на проекта подчертават, че технологията има огромен потенциал в няколко ключови сфери:
- Грижа за възрастни хора: Системата може да засича падания или необичайно застояване в дома, без да нарушава интимността на човека с инсталиране на камери.
- Смарт домове: Автоматично регулиране на осветлението и отоплението според това в коя стая се намирате.
- Спасителни операции: Откриване на оцелели под развалини или в задимени помещения, където видимостта е нулева.
Рискове за сигурността
Въпреки полезните приложения, фактът, че инструментът е с отворен код (open-source), предизвика вълна от притеснения. Експерти по киберсигурност предупреждават, че технологията лесно може да бъде използвана за злонамерено следене. Тъй като Wi-Fi сигналите преминават през почти всякакви прегради, на практика всеки рутер в съседство би могъл да се превърне в устройство за наблюдение, без собственикът на жилището дори да подозира.
Бъдещето на Wi-Fi наблюдението
Докато досега подобни възможности бяха достъпни само за военните или специализираните служби, днес те стават достояние на широката публика. Основното предизвикателство пред регулаторите и производителите на хардуер ще бъде намирането на баланс между иновациите и защитата на личния живот на потребителите.