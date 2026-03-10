Вече и през стените: Wi-Fi инструмент с отворен код засича човешко движение без камери

В свят, в който сигурността и технологиите се преплитат все по-тясно, нова разработка разтърси представите ни за лично пространство. Става въпрос за софтуерен инструмент с отворен код, който позволява на обикновени Wi-Fi рутери да засичат и проследяват човешко движение през стени, при това без необходимост от камери или скъпи сензори.

Как работи технологията?

Методът се базира на анализ на т.нар. CSI данни (Channel State Information) – информация за състоянието на канала, която Wi-Fi устройствата обменят помежду си, за да поддържат стабилна връзка.

Когато човек се движи в обхвата на мрежата, той нарушава и разсейва радиосигналите.

Новият инструмент анализира тези фини промени в реално време.

Чрез сложни алгоритми софтуерът може да реконструира силуета на човека и да определи неговата позиция, дори той да се намира в съседна стая.

A new 100% open source Github (32K stars⭐️) named WiFi-DensePose can track how you move even when walls are in the way.



Uses regular WiFi signals to do this. You do not need any cameras or special equipment. Just your existing home router does the job.pic.twitter.com/YqjD17fwiX — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) March 9, 2026

Предимства и приложения

Разработчиците на проекта подчертават, че технологията има огромен потенциал в няколко ключови сфери:

Грижа за възрастни хора: Системата може да засича падания или необичайно застояване в дома, без да нарушава интимността на човека с инсталиране на камери.

Смарт домове: Автоматично регулиране на осветлението и отоплението според това в коя стая се намирате.

Спасителни операции: Откриване на оцелели под развалини или в задимени помещения, където видимостта е нулева.

Рискове за сигурността

Въпреки полезните приложения, фактът, че инструментът е с отворен код (open-source), предизвика вълна от притеснения. Експерти по киберсигурност предупреждават, че технологията лесно може да бъде използвана за злонамерено следене. Тъй като Wi-Fi сигналите преминават през почти всякакви прегради, на практика всеки рутер в съседство би могъл да се превърне в устройство за наблюдение, без собственикът на жилището дори да подозира.

Бъдещето на Wi-Fi наблюдението

Докато досега подобни възможности бяха достъпни само за военните или специализираните служби, днес те стават достояние на широката публика. Основното предизвикателство пред регулаторите и производителите на хардуер ще бъде намирането на баланс между иновациите и защитата на личния живот на потребителите.