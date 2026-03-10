България

Ще получат ли пенсионериите великденски добавки

Служебният кабинет решава в сряда

Обновена преди 44 минути / 10 март 2026, 12:21
С лужебният кабинет ще разгледа в сряда предложение за решение за отпускане на великденски надбавки за над 1 600 000 пенсионери по повод предстоящите празници.

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година. 

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година. 

Предложението се внася от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти. Кабинетът започна работа по темата с надбавките за великденските празници още в първия ден на мандата си.

На 20 февруари Националният осигурителен институт, по молба на Министерството на труда и социалната политика, представи разчети и бяха подготвени 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите. Беше направен внимателен преглед на възможностите на държавата в условията на липсващ бюджет, съобщи правителствената пресслужба. 

Министър-председателят Андрей Гюров координираше и следеше работата по темата.

Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване. 

