Кралският етикет: Защо Кейт Мидълтън и принцеса Ан пропуснаха традиционната си целувка

Б ританското кралско семейство си размени топли поздрави по време на службата за Деня на Британската общност в Уестминстърското абатство. Един детайл обаче направи впечатление на присъстващите – Кейт Мидълтън и принцеса Ан пропуснаха традиционната целувка по бузата, а причината се оказаха техните шапки, пише PEOPLE.

Докато принц Уилям поздрави леля си с целувка по всяка буза, 44-годишната принцеса Кейт и 75-годишната принцеса Ан изглежда се пошегуваха помежду си, докато се поздравяваха от разстояние.

Кралският репортер на Daily Mail Ребека Инглиш, която сподели видео от момента в социалните мрежи, обясни, че двете дами не са се опитали да се приближат заради голямата шапка на принцесата на Уелс.

„Нямаше как принцеса Ан да се опита да я целуне под шапка като тази на принцесата на Уелс“, написа Инглиш под видеоклипа в Instagram. Въпреки обемистия аксесоар, Кейт Мидълтън умело се справи с него, докато поздравяваше останалите членове на фамилията. Топлият прием за 77-годишния крал Чарлз и 78-годишната кралица Камила бе придружен и от задължителния реверанс.

Embed from Getty Images

43-годишният принц Уилям бе първият от семейството, който поздрави баща си. Монархът пристигна последен, непосредствено преди началото на церемонията, и бе посрещнат от сина си с целувка по двете бузи. След това Уилям поздрави по същия начин и кралица Камила.

Макар членовете на кралското семейство често да отдават почит на монарха с поклон или реверанс, те нерядко показват и близост с прегръдки и целувки в неофициална обстановка. Принцеса Ан обаче е известна с предпочитанието си към по-формални поздрави, често гарнирани с чувство за хумор. Когато капитанът на шотландския отбор по ръгби Сионе Туипулоту се опита да прегърне кралските особи след скорошна победа, тя шеговито избра просто да му подаде ръка.

Embed from Getty Images

След кончината на кралица Елизабет II през 2022 г., принцеса Ан ясно изрази предпочитанието си към по-дистанцирано поведение. Кралският биограф Робърт Хардман описва в книгата си „Създаването на крал: Крал Чарлз III и съвременната монархия“, че висш служител ѝ предложил прегръдка малко след смъртта на монарха, но реакцията ѝ била неочаквана.

„Последва крива усмивка. „Това е последният път, когато това ще се случи“, казала твърдо принцесата“, пише Хардман.