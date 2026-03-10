Любопитно

Кралският етикет: Защо Кейт Мидълтън и принцеса Ан пропуснаха традиционната си целувка

Любопитен момент между Кейт Мидълтън и принцеса Ан в Уестминстърското абатство стана хит: заради обемните си шапки двете дами се разминаха без традиционната целувка, заменяйки я с усмивки и строго спазване на кралския етикет пред камерите

10 март 2026, 10:38
Кралският етикет: Защо Кейт Мидълтън и принцеса Ан пропуснаха традиционната си целувка
Източник: Getty Images

Б ританското кралско семейство си размени топли поздрави по време на службата за Деня на Британската общност в Уестминстърското абатство. Един детайл обаче направи впечатление на присъстващите – Кейт Мидълтън и принцеса Ан пропуснаха традиционната целувка по бузата, а причината се оказаха техните шапки, пише PEOPLE.

Докато принц Уилям поздрави леля си с целувка по всяка буза, 44-годишната принцеса Кейт и 75-годишната принцеса Ан изглежда се пошегуваха помежду си, докато се поздравяваха от разстояние.

Кралският репортер на Daily Mail Ребека Инглиш, която сподели видео от момента в социалните мрежи, обясни, че двете дами не са се опитали да се приближат заради голямата шапка на принцесата на Уелс.

„Нямаше как принцеса Ан да се опита да я целуне под шапка като тази на принцесата на Уелс“, написа Инглиш под видеоклипа в Instagram. Въпреки обемистия аксесоар, Кейт Мидълтън умело се справи с него, докато поздравяваше останалите членове на фамилията. Топлият прием за 77-годишния крал Чарлз и 78-годишната кралица Камила бе придружен и от задължителния реверанс.

Embed from Getty Images

43-годишният принц Уилям бе първият от семейството, който поздрави баща си. Монархът пристигна последен, непосредствено преди началото на церемонията, и бе посрещнат от сина си с целувка по двете бузи. След това Уилям поздрави по същия начин и кралица Камила.

Макар членовете на кралското семейство често да отдават почит на монарха с поклон или реверанс, те нерядко показват и близост с прегръдки и целувки в неофициална обстановка. Принцеса Ан обаче е известна с предпочитанието си към по-формални поздрави, често гарнирани с чувство за хумор. Когато капитанът на шотландския отбор по ръгби Сионе Туипулоту се опита да прегърне кралските особи след скорошна победа, тя шеговито избра просто да му подаде ръка.

Embed from Getty Images

След кончината на кралица Елизабет II през 2022 г., принцеса Ан ясно изрази предпочитанието си към по-дистанцирано поведение. Кралският биограф Робърт Хардман описва в книгата си „Създаването на крал: Крал Чарлз III и съвременната монархия“, че висш служител ѝ предложил прегръдка малко след смъртта на монарха, но реакцията ѝ била неочаквана.

„Последва крива усмивка. „Това е последният път, когато това ще се случи“, казала твърдо принцесата“, пише Хардман.

Британско кралско семейство Кейт Мидълтън Принцеса Ан Ден на Британската общност Кралски поздрави Уестминстърско абатство Кралски шапки
Последвайте ни

По темата

Макрон посрещна Гюров на Срещата на върха по ядрена енергетика (СНИМКИ)

Макрон посрещна Гюров на Срещата на върха по ядрена енергетика (СНИМКИ)

Блясък за милиони: Най-скъпите рокли в историята на „Оскар“-ите

Блясък за милиони: Най-скъпите рокли в историята на „Оскар“-ите

F-16 с тренировъчни полети над София, няма връзка с Иран

F-16 с тренировъчни полети над София, няма връзка с Иран

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

Имоти на „Улицата на милиардерите“: Новият лидер на Иран притежава луксозни палати до посолството на Израел в Лондон

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Renault лансира 12 нови модела до 2030 г., единият ще е Bridger

Renault лансира 12 нови модела до 2030 г., единият ще е Bridger

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иран: Преговори със САЩ няма да има, войната може да се разшири

Иран: Преговори със САЩ няма да има, войната може да се разшири

Свят Преди 7 минути

"Българската земя ражда човеци": Йотова се поклони пред паметта на спасителите на българските евреи

"Българската земя ражда човеци": Йотова се поклони пред паметта на спасителите на българските евреи

България Преди 20 минути

Държавният глава участва в церемония по полагане на цветя на паметника в столицата

„Алкохолната комета“: 3I/ATLAS изхвърля рекордни количества метанол, непознати за Слънчевата система

„Алкохолната комета“: 3I/ATLAS изхвърля рекордни количества метанол, непознати за Слънчевата система

Любопитно Преди 1 час

Съотношението на метанол към циановодород е много по-различно от това при кометите в нашата Слънчева система

След свалените ракети: Турция разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

След свалените ракети: Турция разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

Свят Преди 1 час

Кадрови промени в ръководствата на четири областни администрации

Кадрови промени в ръководствата на четири областни администрации

България Преди 1 час

<p>Спецчасти с автомати нахлуха в самолет заради таймер за молитва (ВИДЕО)</p>

Психоза в небето над САЩ: Спецчасти с автомати нахлуха в самолет заради таймер за молитва

Свят Преди 1 час

Драматични кадри показват хора с вдигнати ръце, докато антитерористи извеждат „опасен“ мъж; серия от фалшиви тревоги парализира летищата в САЩ

Тихият убиец: 5 симптома на рак на яйчниците, които често пренебрегваме

Тихият убиец: 5 симптома на рак на яйчниците, които често пренебрегваме

Свят Преди 1 час

Ранните симптоми на рак на яйчниците често не са остри, а се проявяват като продължителен лек до умерен дискомфорт

Доналд Тръмп

Ядрените опции на Тръмп: 5 сценария за война с Иран

Свят Преди 1 час

Докато конфликтът между САЩ и Иран се задълбочава, президентът Доналд Тръмп е изправен пред серия от съдбоносни избори, които ще определят следващата фаза на сблъсъка

Ранчото на Джефри Епстийн в Ню Мексико

Ще проговорят ли хълмовете? Търсят телата на две момичета в ранчото на ужасите на Епстийн

Свят Преди 1 час

Мисия в орбита: Екипажът на „Шънчжоу-21“ изучава как работи мозъкът в Космоса

Мисия в орбита: Екипажът на „Шънчжоу-21“ изучава как работи мозъкът в Космоса

Любопитно Преди 1 час

От изследване на мозъчната дейност до тестове за доверие между екипажа и изкуствения интелект: екипажът на „Шънчжоу-21“ постигна значителен напредък в космическата медицина и физиката през последната седмица

<p>Отмъщение в Перник: Мъж преби 15-годишно момче заради скандал между деца</p>

Отмъщение в Перник: Криминално проявен преби 15-годишно момче заради скандал между деца

България Преди 2 часа

41-годишният мъж е задържан след саморазправата в градинката пред кметство „Изток“ в Перник, по случая е образувано бързо производство

Новото поколение лаптопи ще изисква кардинална промяна

Новото поколение лаптопи ще изисква кардинална промяна

Технологии Преди 2 часа

Лаптопите са устройства, които са се превърнали в масов продукт и като такъв не могат да си позволят значителни изменения. Но все пак такива са нужни, за да отговорят на променящите се изисквания и очаквания от потребителите

Разбиха престъпна схема за принуждаване на жени към проституция в Банско

Разбиха престъпна схема за принуждаване на жени към проституция в Банско

България Преди 2 часа

Акцията е проведена през нощта на 7 март 2026 г.

,

Factcheck: Фалшиви кадри заляха социалните мрежи след атаките на Иран

Свят Преди 2 часа

Какви публикации се разпространяват в социалните мрежи и какво показва проверка на фактите?

Държавата следи цените на горивата, Трайков разговаря с петролния бранш

Държавата следи цените на горивата, Трайков разговаря с петролния бранш

България Преди 2 часа

Виктор Орбан

Унгария забрани износа на суров петрол, сложи таван на цените

Свят Преди 2 часа

Премиерът Виктор Орбан вчера заяви, че Будапеща ще ограничи цените на горивата, за да защити потребителите и бизнеса от скока в цените на петрола. Таванът за горивата ще се прилага за автомобили, регистрирани в Унгария

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
1

Потопената църква отново стана атракция за туристите

sinoptik.bg
1

Тюлен монах се разходи по шосе в Гърция

sinoptik.bg

Една възглавница със 7 поддържащи тялото зони за цялостна подкрепа и комфорт

Edna.bg

Джъстин Бийбър изгуби самообладание и хвърли бутилка по папараци в Холивуд

Edna.bg

Клуб от Шампионска лига преговаря с Левски за Сангаре?

Gong.bg

Треньор в efbet Лига хвърли оставка

Gong.bg

Изтребители F-16 прелетяха над София (ВИДЕО)

Nova.bg

Прокуратурата отговори на твърденията на Теодора Георгиева и публикува справка за разследването срещу нея

Nova.bg