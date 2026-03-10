Свят

След свалените ракети: Турция разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

10 март 2026, 11:15
След свалените ракети: Турция разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване
Източник: iStock Photos

НАТО разполага зенитно-ракетна система „Пейтриът“ в турския окръг Малатия, за да подсили охраната на въздушното пространство на Турция. Това съобщиха от Министерството на отбраната на страната чрез изявление на официалния си сайт. 

„В допълнение на мерките на национално ниво, мерките за въздушна и противоракетна отбрана бяха засилени и от страна на НАТО. В този обхват в Малатия се разполага (зенитно-ракетна – бел. ред.) система „Пейтриът“, която е изпратена, за да осигури подкрепа при опазването на въздушното ни пространство“, гласи официалното съобщение на турските военни. 

НАТО прехвана изстреляна от Иран балистична ракета срещу Турция

Допълнителните мерки идват след като вчера (9 март) Министерството на отбраната на Турция съобщи за изстреляна от Иран балистична ракета, която е навлязла в турското въздушно пространство и е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие. Това е втори подобен случай през последните дни на фона на събитията в Близкия изток. На 4 март Министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

НАТО повишава готовността на отбранителните си системи

В изявлението от Министерството на отбраната на Турция подчертават, че във връзка с последните събития са взети допълнителни мерки за опазването на границите и въздушното пространство на страната, както и че Турция е в диалог с НАТО и останалите си съюзници. 

„Страната ни, която държи капацитета си за отбрана и сигурност на най-високо ниво, ще продължи в сътрудничество и диалог с партньорите и съюзниците от НАТО да обсъжда развоя на събитията и да полага усилия за (постигане – бел. ред.) на регионален мир и стабилност“, заявяват от Министерството на отбраната. 

Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан е заявил в телефонен разговор с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че Техеран е готов да сформира двустранен екип за разследване на обвиненията за предполагаеми ирански ракетни атаки срещу Турция. 

Анкара от своя страна подчерта, че не е имало атака срещу турски военни бази и твърденията за удари по стратегически обекти са дезинформация.

Турция официално поиска ракети "Пейтриът"

Турският Център за борба с дезинформацията уточнява, че срещу страната не е извършвано нападение и системите за отбрана функционират нормално.

Анкара заяви, че без колебание ще предприеме необходимите действия в защита на територията си и си запазва правото на отговор, ако подобни инциденти продължат.

Източник: Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали    
Турция Иран ракети НАТО ПВО
