Психоза в небето над САЩ: Спецчасти с автомати нахлуха в самолет заради таймер за молитва

П оредица от извънредни ситуации в американската авиация през уикенда остави пътниците в шок и временно парализира въздушния трафик в няколко града. Властите обаче уточняват, че нито един от случаите не е включвал реална заплаха, пише The Post.

Най-драматичната сцена се разигра в петък вечерта на борда на полет 2094 на Southwest Airlines от Нашвил за Форт Лодърдейл, Флорида. Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, показват десетки пътници с вдигнати ръце и наведени глави, докато въоръжени служители на реда нахлуват в самолета.

Около 30 минути след излитането стюардесите започнали да тичат по пътеката, видимо разтревожени, преди да направят стряскащо съобщение по уредбата:

„Инструктираха ни да си навеждаме главите и да вдигаме ръцете горе“, разказва пътничката Сара Портър.

Федералната авиационна администрация (FAA) съобщи, че екипажът е докладвал за „проблемен пътник“, поради което самолетът е пренасочен към международното летище в Атланта. Според Southwest Airlines пренасочването е било в отговор на „възможен въпрос на сигурността“.

NBC News съобщи, че инцидентът е предизвикан от пътник, който настроил таймер на телефона си за молитва по време на Рамазан – най-свещения месец в ислямския календар.

„Разбрахме, че има някой опасен на борда едва когато екипът на SWAT се качи и започна да ни крещи. Беше малко изнервящо да не знаем какво се случва, докато ни държаха под прицел“, споделя още Портър.

Пътниците са чакали на пистата около час и половина, преди заподозреният да бъде задържан.

След проверка с полицейски кучета и разпити от ФБР, властите обявиха, че няма „реална заплаха“ и няма да бъдат повдигани обвинения. От Southwest Airlines се извиниха за закъснението, определяйки случая като „недоразумение относно поведението на пътник“.

Евакуация в Канзас Сити

В отделен инцидент в неделя, пътниците бяха евакуирани от части на международното летище в Канзас Сити след сигнал за подозрително устройство в терминала и паркинга.

Полицията и ФБР отцепиха райони от летището, а пристигащите полети бяха задържани на пътеките за рулиране далеч от гейтовете. По време на проверката полицейски кучета маркираха автомобил на последния етаж на паркинга като подозрителен. Екипи на отдела за борба с експлозивите установиха по-късно, че заплаха няма. Операциите на летището бяха възстановени в неделя следобед.

Секретарят по транспорта Шон Дъфи благодари на правоохранителните органи за бързата реакция, подчертавайки, че безопасността остава основен приоритет.

Трета тревога в Бирмингам

В неделя вечерта пътниците на American Airlines в Бирмингам, Алабама, също бяха принудени да напуснат самолета си преди полет за Вашингтон.

По информация на летищните власти, пътник е съобщил за потенциален проблем със сигурността. Като предпазна мярка самолетът е бил щателно проверен и впоследствие обявен за безопасен.