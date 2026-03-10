Отмъщение в Перник: Криминално проявен преби 15-годишно момче заради скандал между деца

К риминално проявен мъж е задържан от служители на Второ РУ в Перник след брутална саморазправа с непълнолетен. Инцидентът е станал вчера, малко след 16:00 часа, в градинката пред кметство „Изток“, където 41-годишният извършител е нанесъл множество удари с ръце на 15-годишно момче, съобщава МВР.

Според първоначалната информация на разследващите, грозната сцена се е разиграла като отмъщение за предходен конфликт. Данните сочат, че малко преди побоя е възникнал спор между сина на 41-годишния перничанин и пострадалия тийнейджър. Вместо да потърси законен начин за решаване на спора, бащата е прибегнал до физическо насилие върху 15-годишния младеж.

Веднага след инцидента на място е пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП). Момчето е прегледано обстойно от медиците, като за щастие не са констатирани сериозни физически наранявания или опасност за живота му.

Извършителят, който е добре познат на органите на реда с предишни криминални прояви, е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Срещу него вече е образувано бързо производство. Работата по документирането на случая продължава под прякото наблюдение на прокуратурата, която ще прецени последващите мерки спрямо задържания.