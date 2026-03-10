Свят

Трагедии, лукс и изгнание: Невероятната съдба на императрица Фарах Диба и фамилия Пахлави

Почти 50 години след изгнанието, династията Пахлави отново е в центъра на вниманието. Запознайте се с Фарах Диба, престолонаследника Реза и загадъчната принцеса Фарахназ

10 март 2026, 12:37
Трагедии, лукс и изгнание: Невероятната съдба на императрица Фарах Диба и фамилия Пахлави
Източник: Getty Images

С ветът следи случващото се в Иран с притаен дъх, а мнозина гледат с носталгия към една фамилия – Пахлави.

Измина почти половин век (47 години), откакто семейството напусна родината си, но за много иранци Фарах Диба – вдовицата на шах Мохамед Реза Пахлави и негова единствена императрица (Шахбану) – остава емблематична фигура. Тя е живото въплъщение на имперското минало на страната, чиято история датира от 2500 години, пише HOLA!

От Париж императрицата изпрати послание, изпълнено с надежда. В интервю за AFP тя заяви, че „от решаващо значение ще бъде способността на иранския народ да се обедини около мирен и суверенен преход към държава, управлявана от върховенството на закона“. Днес Фарах Диба продължава да бъде крайъгълният камък на кралската династия, която в момента се радва на безпрецедентен обществен интерес.

Embed from Getty Images

  • Фарах Диба: Стълбът на фамилията

Тя е млада студентка по архитектура в Париж, когато се запознава с шах Мохамед Реза Пахлави. Искрата пламва по време на прием в иранското посолство във френската столица. На 21 декември 1959 г. двамата сключват брак в Огледалната зала на величествения дворец „Голестан“ в Техеран. Някогашният символ на императорския блясък днес носи отпечатъка на разрухата – според официалните власти бомбардировки са нанесли сериозни щети по сградата.

Известна като „Персийската Грейс Кели“, Фарах е много повече от икона на стила. До падането на монархията тя активно подкрепя закони за еманципацията на жените, борейки се за тяхното политическо участие и за по-големи права при брак и развод.

Embed from Getty Images

  • Краят на една ера

Десет дни преди историческия 16 януари 1979 г., шахът вече предчувства края. Фарах си спомня думите му, че вероятно е по-добре да напуснат страната. Той едва ли е предполагал, че това ще бъде окончателно сбогуване. На портите на императорския дворец служители ги изпращат със сълзи на очи – момент, запечатан завинаги от фотографите. По-късно Фарах описва болезненото осъзнаване, че оставя зад гърба си всичко: семейство, дом и родина. Този миг бележи началото на дълго изгнание и постоянно скитане между държавите.

Първоначално семейството се установява в Асуан, след това в Маракеш, на Бахамите и в мексиканския град Куернавака. През целия този период здравето на шаха се влошава. Той страда от рак – диагноза, пазена в толкова дълбока тайна, че дори ЦРУ не подозира за нея. След операция в САЩ, той се завръща в Египет през март 1980 г., където издъхва в Кайро на 27 юли същата година. Шахът си отива с надеждата, че някой ден ще се върне в Иран, оставяйки след себе си четири съкрушени деца: Реза (1960), Фарахназ (1963), Алиреза (1966) и Лейла (1970).

Embed from Getty Images

Трагедията обаче не спира да преследва Пахлави. Фарах трябваше да преживее смъртта на две от децата си: Лейла през 2001 г. и Алиреза десет години по-късно (той оставя дъщеря, Иряна Лейла, родена през 2011 г.). Императрицата често споделя колко тежки са били тези години за децата ѝ, принудени да сменят държава след държава, докато баща им е остро критикуван по световните медии. Днес тя живее в Париж и следи отблизо съдбата на Иран, вярвайки, че нацията с хилядолетна цивилизация един ден ще преоткрие истинската си идентичност.

  • Реза Пахлави: Гласът на опозицията

След коронацията на баща си през 1967 г., първородният син Реза става престолонаследник. По време на революцията той е в Тексас, САЩ, където завършва обучение за пилот. Реза така и не успява да се завърне в родината си. Установява се в Щатите, завършва политически науки в Университета на Южна Калифорния и се превръща в най-влиятелната фигура на монархическата общност в изгнание.

През 1986 г. той се жени за Ясмин Етемад Амини. Въпреки възрастовата разлика (тя е на 17, той на 25), съдбите им си приличат – семейството на Ясмин също бяга от Иран след революцията. Те имат три дъщери: Нур, Иман и Фарах, и днес живеят близо до Вашингтон. Ясмин, която е юрист по професия, пребори рака на гърдата преди шест години и остава силен поддръжник на политическата дейност на съпруга си.

Embed from Getty Images

  • Нур, Иман и Фарах: Принцесите на новото поколение

Най-голямата дъщеря, Нур (родена през 1992 г.), е завършила психология в Джорджтаун, но в момента гради кариера във финансите в Ню Йорк. Тя е най-разпознаваемото лице на младото поколение Пахлави. С милиони последователи в социалните мрежи, Нур използва влиянието си, за да говори за човешките права в Иран. Стилът ѝ често е сравняван с този на баба ѝ Фарах, в която мнозина виждат съвременна наследница на кралската елегантност.

Embed from Getty Images

Сестра ѝ Иман (1993) също живее в Ню Йорк и се занимава с психология и комуникации. Миналата година тя се омъжи за бизнесмена Брадли Шърман на интимна церемония в Париж, събрала кралското семейство край Триумфалната арка. Най-малката, Фарах (2004), следва стъпките на сестрите си, като трите са известни с изключително близката си връзка.

  • Мистерията на принцеса Фарахназ

За разлика от своите племенници, Фарахназ Пахлави води изключително дискретен живот. Тя няма профили в социалните мрежи и рядко се появява пред камерите.

Embed from Getty Images

Най-голямата дъщеря на императрица Фарах Диба е посветила живота си на социалната работа и детската психология. Дейността ѝ е фокусирана върху правата на децата и психичното здраве в общности в неравностойно положение. Фарахназ никога не се е омъжвала и няма деца. Поради нейното желание за анонимност, скорошната ѝ поява на митинг в Мюнхен в подкрепа на човешките права в Иран предизвика вълна от коментари. На протеста тя носеше историческото иранско знаме с лъв и слънце – символ на епохата Пахлави.

Иран Фамилия Пахлави Фарах Диба Шах Мохамед Реза Пахлави Иранска революция Изгнание
