Новото поколение лаптопи ще изисква кардинална промяна

В продължение на близо три десетилетия SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) е безспорният крал на паметта за лаптопи. Тези малки, сменяеми модули позволяват на поколения потребители да вдъхнат нов живот на остаряващ хардуер с лесен и достъпен ъпгрейд. Индустрията обаче достига повратна точка, отбелязва MakeUseOf. Традиционните RAM модули вече се оказват пречка за развитието на следващото поколение лаптопи, което трябва да отговори на променящите се очаквания и изисквания на потребителите.

Производителите дават приоритет на по-тънките устройства, подобрената енергийна ефективност и по-високата интеграция между компонентите. Въпреки че тези подобрения носят ползи, те идват и с компромиси, особено що се отнася до ремонтите и ъпгрейдите.

Крахът на SO-DIMM модулите не се дължи на липса на популярност, а по-скоро на законите на физиката. С насочването ни към по-бързи стандарти за памет като DDR5 и предстоящата DDR6, физическият дизайн на SO-DIMM модулите се превърна в пречка.

За да се достигнат по-високи скорости, „разстоянието на преминаване“ за сигналите между процесора и RAM паметта трябва да бъде възможно най-кратко. Традиционният вертикален слот на SO-DIMM паметта създава електрически „шум“ и смущения поради дългите пътища, които сигналите трябва да изминават. Това накара много производители да преминат към запоена RAM памет, която е по-бърза и по-ефективна, но премахва възможността на потребителя да надгражда или поправя устройството си.

Решението, което постепенно изважда от употреба традиционните RAM модули, е CAMM2 (Compression Attached Memory Module). Първоначално разработен от Dell и сега индустриален стандарт на JEDEC, CAMM2 замества вертикалния модул с плосък, подобен на платка модул, който се монтира директно върху дънната платка с помощта на компресионен конектор и винтове.

Тъй като CAMM2 е плосък конектор, той изисква много по-малко вертикално пространство, което позволява създаването на още по-тънки лаптопи, без да се прави компромис с производителността. Вариантът, който печели най-голяма популярност на пазара на тънки и леки лаптопи, е LPCAMM2 (Low Power CAMM2).

Използвайки най-новата мобилна памет LPDDR5X, LPCAMM2 предоставя решение, което съчетава „най-доброто от двата свята“. Той предлага производителността и енергийната ефективност на запоената LPDDR памет, но запазва модулността, което позволява ъпгрейди и ремонти. Важното е, че тези модули могат да бъдат до 64% ​​по-малки от двоен SODIMM, създавайки така необходимото пространство за по-големи батерии и по-добри охладителни системи. За разлика от традиционните RAM платки, където обикновено са ви необходими два отделни модула за двуканална работа, един CAMM2 модул може самостоятелно да осигури двуканална свързаност.

Въпреки че CAMM2 запазва възможността за ъпгрейд, тя променя метода. В SO-DIMM система често може да добавим втора RAM платка към съществуващата. В CAMM2 система обикновено има само един слот. Това означава, че ако искаме да преминем от 16GB на 32GB, не може просто да добавим още. Трябва да сменим целия модул.

Вече виждаме тази промяна в реално време. Работни станции като Dell Precision и бизнес лаптопи като Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 и T14 Gen 7 вече са се отказали от SO-DIMM модулите в полза на (LP)CAMM2. Очаква се тази технология да мигрира към геймърските лаптопи и потребителските лаптопи.