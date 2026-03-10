Технологии

Новото поколение лаптопи ще изисква кардинална промяна

Лаптопите са устройства, които са се превърнали в масов продукт и като такъв не могат да си позволят значителни изменения. Но все пак такива са нужни, за да отговорят на променящите се изисквания и очаквания от потребителите

Мартин Дешев Мартин Дешев

10 март 2026, 10:15
Новото поколение лаптопи ще изисква кардинална промяна
Източник: iStock

В продължение на близо три десетилетия SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module) е безспорният крал на паметта за лаптопи. Тези малки, сменяеми модули позволяват на поколения потребители да вдъхнат нов живот на остаряващ хардуер с лесен и достъпен ъпгрейд. Индустрията обаче достига повратна точка, отбелязва MakeUseOf. Традиционните RAM модули вече се оказват пречка за развитието на следващото поколение лаптопи, което трябва да отговори на променящите се очаквания и изисквания на потребителите.

Производителите дават приоритет на по-тънките устройства, подобрената енергийна ефективност и по-високата интеграция между компонентите. Въпреки че тези подобрения носят ползи, те идват и с компромиси, особено що се отнася до ремонтите и ъпгрейдите.

Крахът на SO-DIMM модулите не се дължи на липса на популярност, а по-скоро на законите на физиката. С насочването ни към по-бързи стандарти за памет като DDR5 и предстоящата DDR6, физическият дизайн на SO-DIMM модулите се превърна в пречка. 

За да се достигнат по-високи скорости, „разстоянието на преминаване“ за сигналите между процесора и RAM паметта трябва да бъде възможно най-кратко. Традиционният вертикален слот на SO-DIMM паметта създава електрически „шум“ и смущения поради дългите пътища, които сигналите трябва да изминават. Това накара много производители да преминат към запоена RAM памет, която е по-бърза и по-ефективна, но премахва възможността на потребителя да надгражда или поправя устройството си.

Apple увеличава хардуерната си доминация с нови чипове

Решението, което постепенно изважда от употреба традиционните RAM модули, е CAMM2 (Compression Attached Memory Module). Първоначално разработен от Dell и сега индустриален стандарт на JEDEC, CAMM2 замества вертикалния модул с плосък, подобен на платка модул, който се монтира директно върху дънната платка с помощта на компресионен конектор и винтове. 

Тъй като CAMM2 е плосък конектор, той изисква много по-малко вертикално пространство, което позволява създаването на още по-тънки лаптопи, без да се прави компромис с производителността. Вариантът, който печели най-голяма популярност на пазара на тънки и леки лаптопи, е LPCAMM2 (Low Power CAMM2).

Apple излиза от Матрицата с новия MacBook Neo

Apple показа най-мощните си процесори и лаптопи досега

Използвайки най-новата мобилна памет LPDDR5X, LPCAMM2 предоставя решение, което съчетава „най-доброто от двата свята“. Той предлага производителността и енергийната ефективност на запоената LPDDR памет, но запазва модулността, което позволява ъпгрейди и ремонти. Важното е, че тези модули могат да бъдат до 64% ​​по-малки от двоен SODIMM, създавайки така необходимото пространство за по-големи батерии и по-добри охладителни системи. За разлика от традиционните RAM платки, където обикновено са ви необходими два отделни модула за двуканална работа, един CAMM2 модул може самостоятелно да осигури двуканална свързаност. 

Новият часовник на Huawei е посветен на бегачите

MacBook с тъчскрийн? Apple най-накрая ще го направи

Въпреки че CAMM2 запазва възможността за ъпгрейд, тя променя метода. В SO-DIMM система често може да добавим втора RAM платка към съществуващата. В CAMM2 система обикновено има само един слот. Това означава, че ако искаме да преминем от 16GB на 32GB, не може просто да добавим още. Трябва да сменим целия модул.

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията

Вече виждаме тази промяна в реално време. Работни станции като Dell Precision и бизнес лаптопи като Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 и T14 Gen 7 вече са се отказали от SO-DIMM модулите в полза на (LP)CAMM2. Очаква се тази технология да мигрира към геймърските лаптопи и потребителските лаптопи. 

Редактор: Мартин Дешев
лаптоп компютър хардуер технологии памет RAM
Последвайте ни
F-16 с тренировъчни полети над София, няма връзка с Иран

F-16 с тренировъчни полети над София, няма връзка с Иран

Кралският етикет: Защо Кейт Мидълтън и принцеса Ан пропуснаха традиционната си целувка

Кралският етикет: Защо Кейт Мидълтън и принцеса Ан пропуснаха традиционната си целувка

"Гледката беше ужасяваща": Огнен ад след катастрофа в Ловешко, загинаха две деца и млад мъж

Петролът поевтиня след коментар на Тръмп за конфликта в Иран

Петролът поевтиня след коментар на Тръмп за конфликта в Иран

Предупреждават за ръст на бедността у нас

Предупреждават за ръст на бедността у нас

pariteni.bg
10 породи котки с красиви сини очи

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 1 ден
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 1 ден
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 1 ден
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мисия в орбита: Екипажът на „Шънчжоу-21“ изучава как работи мозъкът в Космоса

Мисия в орбита: Екипажът на „Шънчжоу-21“ изучава как работи мозъкът в Космоса

Любопитно Преди 25 минути

От изследване на мозъчната дейност до тестове за доверие между екипажа и изкуствения интелект: екипажът на „Шънчжоу-21“ постигна значителен напредък в космическата медицина и физиката през последната седмица

<p>Отмъщение в Перник: Мъж преби 15-годишно момче заради скандал между деца</p>

Отмъщение в Перник: Криминално проявен преби 15-годишно момче заради скандал между деца

България Преди 33 минути

41-годишният мъж е задържан след саморазправата в градинката пред кметство „Изток“ в Перник, по случая е образувано бързо производство

Държавата следи цените на горивата, Трайков разговаря с петролния бранш

Държавата следи цените на горивата, Трайков разговаря с петролния бранш

България Преди 1 час

Виктор Орбан

Унгария забрани износа на суров петрол, сложи таван на цените

Свят Преди 1 час

Премиерът Виктор Орбан вчера заяви, че Будапеща ще ограничи цените на горивата, за да защити потребителите и бизнеса от скока в цените на петрола. Таванът за горивата ще се прилага за автомобили, регистрирани в Унгария

„Кървав дъжд“ заваля над Испания и Португалия

„Кървав дъжд“ заваля над Испания и Португалия

Свят Преди 1 час

„Кървавият дъжд“ се образува, когато вятърът вдигне прахови частици от пустинята Сахара високо в атмосферата

Вечеря под обсада: Тръмп атакува съда и демократите по време на банкет в Белия дом

Тръмп: Още 100 милиона барела петрол идват от Венецуела към САЩ

Свят Преди 1 час

Той добави, че цените на петрола са се покачили по-малко от очакваното заради конфликта в Близкия изток

Снимката е илюстративна

Автобус пламна в движение на пътя Казанлък – Стара Загора

България Преди 1 час

Ким Чен-ун и сестра му Ким Йо-чен

Пхенян: САЩ и Израел са „скандални международни престъпници“

Свят Преди 1 час

Сестрата на Ким Чен-ун осъди американско-израелските удари срещу Иран като „акт на незаконна агресия“, разкриваща „бунтовната“ природа на Вашингтон

Шофьор помете паркирани коли в София, съмнения за прикриване на истината

Шофьор помете паркирани коли в София, съмнения за прикриване на истината

България Преди 1 час

На кадри се вижда как от автомобила излиза жена и бяга от мястото на произшествието

1941 г.: нацистки офицери наблюдават евреи на гара, по време на депортирането в лагерите на смъртта

10 март: Урок по достойнство или когато съвестта победи тиранията

Любопитно Преди 1 час

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Пеевски внася предложение за увеличение на заплатите в "Български пощи"

Пеевски внася предложение за увеличение на заплатите в "Български пощи"

България Преди 1 час

Според него възнагражденията в сектора са "скандално ниски"

Иранска атака в Бахрейн уби човек, ОАЕ съобщават за нападение с дрон в Кюрдистан

Иранска атака в Бахрейн уби човек, ОАЕ съобщават за нападение с дрон в Кюрдистан

Свят Преди 2 часа

„Първоначалните данни сочат, че един човек е бил убит, а няколко са ранени при явна атака на Иран срещу жилищна сграда в столицата“, написа министерството в социалната мрежа „Екс“

Премиерът Андрей Гюров на срещата на върха за ядрената енергия в Париж

Премиерът Андрей Гюров на срещата на върха за ядрената енергия в Париж

Свят Преди 2 часа

Андрей Гюров ще бъде придружен от служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков

Отново протест с искане за оставката на Борислав Сарафов

Отново протест с искане за оставката на Борислав Сарафов

България Преди 3 часа

Той ще се проведе пред Съдебната палата в София

Масови шествия в Иран в подкрепа на новия върховен лидер

Масови шествия в Иран в подкрепа на новия върховен лидер

Свят Преди 3 часа

Силно земетресение край бреговете на Италия

Силно земетресение край бреговете на Италия

Свят Преди 3 часа

Трусът е бил на дълбочина 377 километра, и на 43 км югозападно от Неапол

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg

Как кучетата най-често хващат бълхи

dogsandcats.bg
1

Потопената църква отново стана атракция за туристите

sinoptik.bg
1

Тюлен монах се разходи по шосе в Гърция

sinoptik.bg

Мария Бакалова: Добре дошъл у дома, мъничко момче

Edna.bg

Мюзикълът “Клетниците” донесе първа победа на Весела Бабинова

Edna.bg

Цената на Илия Груев скочи до 12 млн. евро

Gong.bg

Цветомир Найденов с коментар за дузпата на Левски

Gong.bg

След свалянето на ракети над Турция: Анкара разполага система за ПВО, Иран предлага съвместно разследване

Nova.bg

Разбиха престъпна група за насилие и изнудване на жени с цел проституция в Банско

Nova.bg