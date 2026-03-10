Тихият убиец: 5 симптома на рак на яйчниците, които често пренебрегваме

Р акът на яйчниците отнема живота на една жена на всеки два часа във Великобритания.

Днес The Robin Cancer Trust – единствената британска благотворителна организация, фокусирана върху борбата с рака на тестисите, яйчниците и зародишните клетки – призовава жените да не пренебрегват лесно забележимите, но често пропускани симптоми. Основното послание е ясно: ако болестта бъде открита навреме, тя е напълно лечима, пише Daily Mail.

Според статистиката всяка година във Великобритания се регистрират над 7000 нови случая на рак на яйчниците, а близо 4000 жени губят битката със заболяването. Този вид рак е изключително труден за диагностициране, тъй като симптомите му често се бъркат със синдром на раздразненото черво, стрес, депресия или обичайни оплаквания, свързани с менопаузата и остаряването.

В резултат на това едва всеки пети пациент получава диагноза в ранен етап, когато шансовете за успешно лечение са най-високи. Данните на Cancer Research UK показват, че при откриване в най-ранен стадий около 95% от жените оцеляват повече от пет години. Този процент обаче спада драстично до едва 40% в трети стадий и критичните 15% в четвърти стадий.

Expert shares five subtle symptoms of ovarian cancer - and when it's time to see your GP: 'Disease is 90 per cent curable if caught early' https://t.co/DsSG1qPcCh — KTT4 (@mohamedmon41975) March 5, 2026

Рискови фактори и превенция

Важно е да се знае, че ваксината срещу HPV не предпазва от рак на яйчниците, а към момента липсва национална скринингова програма за неговото ранно откриване. Ето защо от The Robin Cancer Trust подчертават, че познаването на симптомите е жизненоважно.

Въпреки че всяка жена е застрашена, някои фактори повишават риска:

Генетична предразположеност: Мутациите в гените BRCA1 и BRCA2 повишават риска съответно с над 40% и 29%.

Мутациите в гените BRCA1 и BRCA2 повишават риска съответно с над 40% и 29%. Ендометриоза: Състоянието, при което тъкан, подобна на маточната лигавица, расте извън матката, увеличава риска от заболяването четирикратно.

Състоянието, при което тъкан, подобна на маточната лигавица, расте извън матката, увеличава риска от заболяването четирикратно. Наднормено тегло и наличие на онкологични заболявания в други части на тялото.

Източник: iStock

Ранните симптоми на рак на яйчниците често не са остри, а се проявяват като продължителен лек до умерен дискомфорт. Ето петте признака, за които трябва да следите:

1. Постоянно подуване на корема

Трайното подуване или увеличаването на обиколката на талията, което не преминава, е ключов предупредителен знак. За разлика от обичайното подуване при лошо храносмилане, този симптом е постоянен. Според експертите от Ovarian Cancer Action, коремът може да стане твърд, а дрехите да започнат да стягат необичайно. Често това се дължи на асцит – натрупване на течност в коремната кухина, причинено от дразнене на коремната лигавица от тумора или блокиране на лимфната система.

2. Често уриниране

Внезапната и по-честа нужда от уриниране през деня или нощта може да бъде ранен сигнал. Това се случва, когато туморът нарасне и започне да притиска пикочния мехур, намалявайки неговия капацитет.

3. Бързо засищане при хранене

Чувството за ситост малко след началото на храненето е друг симптом, който не бива да се игнорира. Големите тумори могат да притиснат стомаха и други храносмилателни органи. Това състояние често е придружено от гадене или лошо храносмилане.

4. Нередовно кървене

Всяко необичайно вагинално кървене – включително зацапване между менструациите, по-обилен цикъл или кървене след настъпване на менопауза – е сериозен повод за преглед. Въпреки че може да се дължи на други състояния, консултацията с лекар е задължителна.

5. Болка или дискомфорт в таза

Постоянната болка в долната част на корема или тазовата област, която не отшумява, не е нормално състояние. Тя може да бъде тъпа, остра или да се усеща като натиск към гърба. Болката може да е следствие от:

Растеж на тумора, който притиска съседни органи.

Асцит (течност в корема).

Метастази, разпространяващи се в таза и коремната кухина.

Сред другите възможни признаци са запек, диария, постоянна умора и необяснима загуба на тегло.

Кога да посетите личен лекар?

От The Robin Cancer Trust съветват да потърсите медицинска помощ, ако симптомите са постоянни, чести, нови или необичайни за вас.

Тоби Фрийман, главен изпълнителен директор и основател на организацията, споделя:

„Не забравяйте, че никой не познава тялото ви по-добре от вас самите. Слушайте го, следете за симптомите и потърсете помощ, ако усетите, че нещо не е наред. Да знаете какво е нормално за вас и да говорите открито, когато нещо се промени, може да спаси живота ви.“