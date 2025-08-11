След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция

Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска, предупреди Линдзи Греъм

Тръмп иска да изгони бездомните от Вашингтон, обеща да ги изпрати „далеч“

Германия: Да не се сключва мирно споразумение на срещата Тръмп - Путин без съгласието на Киев

Reuters: Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин

Внимавайте за тези 5 симптома на „силно инвазивен“ мозъчен рак - пациентите обикновено оцеляват само 15 месеца

Т урските власти са задържали собственика и строител на сградата в Съндъргъ, окръг Балъкесир, която се срути след снощното земетресение, а по-късно 81-годишен мъж, който беше затрупан от нея, почина в болницата, съобщи турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч в своя профил в мрежата Екс.

(Във видеото: Над 200 вторнични труса след силното земетресение в Турция)

До задържането се е стигнало след като тази сутрин разследващите взеха проби и изискаха документацията на сградата. В разследващия екип са били включени строителен инженер, архитект и геофизик.

Над 200 вторнични труса в Турция след силното земетресение

След изготвянето на предварителния доклад на специалистите изпълнителят на строежа и собственик на сградата е бил задържан за причиняване на смърт и телесна повреда по небрежност.

Разследването по случая продължава, а по обяд, след приключването на процесуално-следствените действия, започна разчистването на руините на триетажната сграда.