След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция

Т урските власти са задържали собственика и строител на сградата в Съндъргъ, окръг Балъкесир, която се срути след снощното земетресение, а по-късно 81-годишен мъж, който беше затрупан от нея, почина в болницата, съобщи турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч в своя профил в мрежата Екс.
Над 200 вторнични труса след силното земетресение в Турция
До задържането се е стигнало след като тази сутрин разследващите взеха проби и изискаха документацията на сградата. В разследващия екип са били включени строителен инженер, архитект и геофизик.
След изготвянето на предварителния доклад на специалистите изпълнителят на строежа и собственик на сградата е бил задържан за причиняване на смърт и телесна повреда по небрежност.
Разследването по случая продължава, а по обяд, след приключването на процесуално-следствените действия, започна разчистването на руините на триетажната сграда.
Balıkesir’de meydana gelen #deprem de yıkılan binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan gözaltına alındı pic.twitter.com/QdY9dPJKW1— Aykut Gül (@glaykut) August 11, 2025