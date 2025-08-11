Свят

След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция

В разследващия екип са били включени строителен инженер, архитект и геофизик

11 август 2025, 16:03
Т урските власти са задържали собственика и строител на сградата в Съндъргъ, окръг Балъкесир, която се срути след снощното земетресение, а по-късно 81-годишен мъж, който беше затрупан от нея, почина в болницата, съобщи турският министър на правосъдието Йълмаз Тунч в своя профил в мрежата Екс.

До задържането се е стигнало след като тази сутрин разследващите взеха проби и изискаха документацията на сградата. В разследващия екип са били включени строителен инженер, архитект и геофизик. 

След изготвянето на предварителния доклад на специалистите изпълнителят на строежа и собственик на сградата е бил задържан за причиняване на смърт и телесна повреда по небрежност. 

Разследването по случая продължава, а по обяд, след приключването на процесуално-следствените действия, започна разчистването на руините на триетажната сграда. 

