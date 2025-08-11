Над 200 вторнични труса в Турция след силното земетресение

Шестима войници загинаха при експлозия в база на „Хизбула” в Ливан

С лед земетресението със сила 6,1 по скалата на Рихтер в турския град Съндъргъ, окръг Балъкесир, 52 души са потърсили лекарска помощ, съобщи турската държавна телевизия "ТРТ Хабер", позовавайки на информация на министъра на здравеопазването Кемал Мемишоглу.

Жертва и десетки ранени след силното земетресение в Турция

По лекарска преценка 29 от тях са останали в болницата. На по-късен етап 18 души са били изписани, а под наблюдение все още остават 11 души. Пряко пострадали от земетресението са 3 души, а останалите пациенти са получили наранявания при скачане от сгради в опит да се спасят.

При бедствието загина и мъж на 81 години.

Общо 237 вторични труса са усетени в региона на земетресението през изминалата нощ. Десет от тях са със сила над 4 по скалата на Рихтер. Най-силният сред тях, от 4,4, беше регистриран около 5 сутринта. По информация на онлайн изданието "Хюриет" слабо земетресение, от 3,2 по скалата на Рихтер, е усетено в гр. Етимисегут, окръг Анкара, в 6:33 ч.

Жителите на Съндъргъ прекараха изминалата нощ на улицата. Макар учениците да във ваканция, валийството в Балъкесир обяви понеделник за неучебен ден за летните училища. От работа са освободени бременните жени, както и служителите, засегнати от земетресението.

Екипите на Дирекцията за извънредни ситуации (AFAD) продължават да работят на място.

По последна информация са рухнали 16 сгради, 12 от тях са необитаеми. Сред разрушените сгради е и 49-годишна джамия.