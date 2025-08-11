Свят

Жертва и десетки ранени след силното земетресение в Турция

Трус с магнитуд 6,1 по Рихтер разтърси района на Балъкесир в неделя

11 август 2025, 07:57
Е дин човек е загинал, а 29 души са били ранени в резултат на земетресението с магнитуд 6,1, разтърсило района на Балъкесир и  усетено силно и в Истанбул и много други градове.

Възрастен мъж на 81 години е починал, след като беше изваден жив изпод развалините на срутен при земетресението блок в Съндърга, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая. 

"Положени бяха всички усилия, за да бъде спасен, след като бе изваден жив изпод развалините, но за съжаление те се оказаха безуспешни", каза министърът цитиран от вестник „Миллиет“.

Той каза, че състоянието на 29-те ранени не е тежко и няма опасност за живота им. Разрушени са били 16 сгради, които се намирали в селски махали

От Агенцията за управление на бедствия и извънредни ситуации съобщиха, че през нощта са били прекратени издирвателно-спасителните дейности. В понеделник сутрин се предвижда да започне оглед за установяване на щетите по сградите.  Изпратени са подкрепления от съседните окръзи. Предупреждават се гражданите да не влизат в повредени сгради.

Междувременно известният турски сеизмолог, проф.Наджи Гьорюр в акаунта си в социалните медии написа: „Не мисля, че ще има по-силно земетресение. Но стойте далеч от домовете си известно време“, каза той.

Турски медии съобщават, че хиляди хора са излезли да нощуват навън.

От обсерваторията „Кандилли“ съобщиха, че след основния трус в района на Балъкесир са последвали три вторични труса с магнитуд  4.6, 4.1 и 4.0 и около 15 с магнитуд над 3.

Източник: Специално за БТА от Нахиде Дениз    
Турция земетресение
