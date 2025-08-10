Свят

Силно земетресение удари Турция, усетено е в България

Трусът е бил усетен в няколко града в западната част на страната, включително Истанбул и Измир

10 август 2025, 20:26
Силно земетресение удари Турция, усетено е в България
Източник: iStock/Getty Images

З еметресение с магнитуд 6.1 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на Балъкесир, Турция.

Епицентърът е локализиран на около 50 километра от града, а трусът е бил усетен и в съседните държави – България и Гърция.

В социалните мрежи бяха публикувани снимки на срутена от земетресението сграда и паднало минаре в Балъкесир. Градът е бил разтърсен от три вторични труса с магнитуд 4,6, 4,1 и 4 по Рихтер, съобщава "Хабер".

Източник: EPA/БГНЕС

Трусът е бил усетен в няколко града в западната част на страната, включително Истанбул и Измир, посочват турските власти, които все още не са коментирали евентуални жертви или щети.

Трусът е регистриран до град Синдирги в западната част на Турция, на 48 км югоизточно от Балъкесир и 17 км южно от Бигадич, на дълбочина 10 км.

Валиите на Истанбул и Измир обявиха, че нямат информация за разрушения и пострадали.

Източник: TRT Haber, Фокус, БГНЕС    
земетресение Турция
Последвайте ни
Силно земетресение удари Турция, усетено е в България

Силно земетресение удари Турция, усетено е в България

Известен руски режисьор се удави в България

Известен руски режисьор се удави в България

Стрелба в РС Македония, има жертва и ранени

Стрелба в РС Македония, има жертва и ранени

Кличко: Всички в нашата страна са уморени от войната

Кличко: Всички в нашата страна са уморени от войната

Милиарди за саниране и ВЕИ не достигат до хората

Милиарди за саниране и ВЕИ не достигат до хората

pariteni.bg
Какво се случва, ако активирате електронната паркинг спирачка в движение

Какво се случва, ако активирате електронната паркинг спирачка в движение

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 1 ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 1 ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 1 ден
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 1 ден

Виц на деня

Понякога денят ми започва страхотно. Но после ставам от леглото...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина проф. д-р Татяна Червенякова

Почина проф. д-р Татяна Червенякова

България Преди 38 минути

Проф. Червенякова е дългогодишен преподавател в Медицинския университет в София и директор на инфекциозна болница „Проф. Иван Киров“

Арестуваха почти 100 души при спецоперации в Турция

Арестуваха почти 100 души при спецоперации в Турция

Свят Преди 1 час

При обиските на различни адреси са иззети много дигитални материали, криптовалута, злато и пари

Пожарът край Сунгурларе се разраства, огънят заплашва село Скала

Пожарът край Сунгурларе се разраства, огънят заплашва село Скала

България Преди 4 часа

Към населеното място е насочена земеделска техника - трактори с брани

Пожар избухна край летището в София

Пожар избухна край летището в София

България Преди 4 часа

Няма данни за опасност за летището

Тежка катастрофа на пътя Асеновград – Смолян

Тежка катастрофа на пътя Асеновград – Смолян

България Преди 4 часа

Два автомобила се удариха след втория тунел към Нареченски бани – движението беше спряно

Израелски активисти нахлуха в предаване на живо

Израелски активисти нахлуха в предаване на живо

Свят Преди 4 часа

Организацията „Стоейки заедно“, която води кампания за мир между израелци и палестинци, пое отговорност за протеста

Гаджев: Правителствата на Радев са продали 262 имота

Гаджев: Правителствата на Радев са продали 262 имота

Свят Преди 4 часа

"Явно лицемерието е заразно", подчерта той.

Почина футболистът, ударен от мълния в Сърбия

Почина футболистът, ударен от мълния в Сърбия

Свят Преди 5 часа

Славкович беше ударен от мълния по време на игра

<p>Украйна съобщи за <strong>голяма победа</strong> в Сумска област</p>

Украйна: Отвоювахме село Безсаливка в Сумска област

Свят Преди 6 часа

По време на боевете украинските войници са ликвидирали 18 руски военни

Наистина ли косата и ноктите растат по-бързо през лятото?

Наистина ли косата и ноктите растат по-бързо през лятото?

Любопитно Преди 6 часа

Нашата коса и нокти непрекъснато растат, но не с постоянна скорост

Радев: Само в ръцете на знаещи и можещи техниката се превръща в отбранителни способности

Радев: Само в ръцете на знаещи и можещи техниката се превръща в отбранителни способности

България Преди 6 часа

Във Варна се проведе церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 на Висшето военноморско училище

Франция: Специални затвори за наркодилърите

Франция: Специални затвори за наркодилърите

Свят Преди 6 часа

В борбата срещу наркотърговията Франция залага на затворите с най-строг режим, с пълна изолация

"Топлофикация" започва да разпраща изравнителните сметки в София

"Топлофикация" започва да разпраща изравнителните сметки в София

България Преди 7 часа

Близо 58% от домакинствата се очаква да получат пари обратно

Топ мъже, които най-много подлудяват жените: Класация на най-добрите любовници

Топ мъже, които най-много подлудяват жените: Класация на най-добрите любовници

Любопитно Преди 7 часа

Ново проучване разкри коя нация е световен лидер в изкуството на правенето на любов, а резултатите може да изненадат някои

Бащата на Сияна дарява обезщетението от 1,2 млн. лева на деца в нужда

Бащата на Сияна дарява обезщетението от 1,2 млн. лева на деца в нужда

България Преди 7 часа

"Тези пари няма да ни направят щастливи… Няма и да върнат детето ни", написа Николай Попов във Facebook

Калин Стоянов: Радев лансира популистки лъжи

Калин Стоянов: Радев лансира популистки лъжи

България Преди 8 часа

"С некоректно, популистко и внушаващо неистини говорене държавният глава всява раздор в обществото", посочва той

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg

Нормално ли е кучето ми да спи по цял ден

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

11 неща, които всяка edna жена трябва да опита в леглото

Edna.bg

Тайната, която едва не провали сватбата на Чарлз и Камила

Edna.bg

Локо Пд с Переа и Тодор Павлов срещу Арда

Gong.bg

НА ЖИВО: Ботев Пд - Локо Сф, съставите

Gong.bg

Силно земетресение разлюля Турция, усетено е на много места в Източна България

Nova.bg

Сблъсък между Радев и правителството заради продажбата на държавни имоти (ОБЗОР)

Nova.bg