Силно земетресение удари Турция, усетено е в България

З еметресение с магнитуд 6.1 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на Балъкесир, Турция.
Епицентърът е локализиран на около 50 километра от града, а трусът е бил усетен и в съседните държави – България и Гърция.
Daha 2 sene önce 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Hâlâ 6.1 gibi bir depremde binalar yıkılıyor. Artık yeter. Burası deprem ülkesi sürekli böyle yıkılan binaları mı izleyeceğiz. İşinizi doğru yapın. #Balıkesir #deprem pic.twitter.com/NcWyrf1dIo— Kayhan AYHAN (@kayhanayhann) August 10, 2025
В социалните мрежи бяха публикувани снимки на срутена от земетресението сграда и паднало минаре в Балъкесир. Градът е бил разтърсен от три вторични труса с магнитуд 4,6, 4,1 и 4 по Рихтер, съобщава "Хабер".
Трусът е бил усетен в няколко града в западната част на страната, включително Истанбул и Измир, посочват турските власти, които все още не са коментирали евентуални жертви или щети.
🔴 #SONDAKİKA— Halk TV (@halktvcomtr) August 10, 2025
📌 Balıkesir'de deprem:
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den "Evlerden uzak durun" uyarısıhttps://t.co/tqRMvqV3Qs pic.twitter.com/mn993JaTmB
Трусът е регистриран до град Синдирги в западната част на Турция, на 48 км югоизточно от Балъкесир и 17 км южно от Бигадич, на дълбочина 10 км.
Валиите на Истанбул и Измир обявиха, че нямат информация за разрушения и пострадали.
Balıkesir'de enkaz altında kalan bir kişi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. pic.twitter.com/wav7RxxZey— BPT (@bpthaber) August 10, 2025