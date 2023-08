След публикация в TikTok: Лондон се подготвя за престъпна вълна

"Оксфорд стрийт" се подготвя за вълна от престъпления, провокирани от съобщения, разпространени в социалната мрежа TikTok.

Местната полиция увеличи патрулите в централната част на Лондон на фона на опасенията, че тълпи от младежи планират да обсадят известен магазин за спортни стоки, съобщи DailyMail.

Вирусното съобщение предизвиква младежите да ограбят известен магазин за спортни стоки, който се намира на улица в Лондон.

"Не идвайте, ако не можете да бягате. Не носете никакви оръжия", се казва в публикацията. От съобщението става ясно, че участниците в демонстрацията трябва да носят ръкавици.

MailOnline съобщи, че служителите по сигурността се подготвят за "масови безредици" на фона на опасенията, че инцидентът може да се превърне в касапница и да се повторят сцените от август миналата година, когато банди младежи опустошиха магазини и Ferrari и дори нападнаха полицаи.

От 11 ч. във вторник до 10 ч. в четвъртък е издадена заповед, която дава право на полицията да забрани на хората да напускат определени райони за 48 часа.

"Притеснен съм от тези публикации, които видях в TikTok, насърчаващи хората да ограбят магазин, намиращ се на "Оксфорд стрийт", заяви кметът на Лондон Садик Кан.

"Бих насърчил всеки, който е видял поста, да не ходи на "Оксфорд стрийт", допълни Кан.

Очаква се по улиците на Лондон да патрулира конната полиция, посочват от Dailymail.

We are aware of online speculation about opportunities to commit crime around Oxford Street.



There will be a significant number of our officers in the area over the next 24 hours.



Anyone committing a crime can expect to be dealt with robustly. pic.twitter.com/0LXEFgNTp7