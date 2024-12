След палежа на синагога в Мелбърн: Издирват се трима души

Aвстралийската полиция обяви днес, че издирва трима души, заподозрени във връзка с подпалването на синагога в Мелбърн, извършено в петък преди разсъмване , предаде АФП.

