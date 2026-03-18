Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

Плавателният съд се е преобърнал, докато е извършвал маневра

18 март 2026, 21:51
В лекач потъна на пристанище Мидия в Югоизточна Румъния, съобщават от Инспектората за извънредни ситуации в Добруджа в Румъния.

Плавателният съд се е преобърнал, докато е извършвал маневра за оказване на помощ на танкера „Амадес“, плаващ под флага на Маршаловите острови, с цел той да акостира на около осем километра от пристанището.

В момента на инцидента на борда на влекача е имало петима души. Един от тях е бил докаран на кея и е бил реанимиран, но малко след това е починал.

Останалите четирима, включително капитана, се издирват. Към мястото на инцидента е изпратено подкрепление от още 10 водолази.

Под координацията на прокуратурата тече разследване, за да се установят причините и обстоятелствата за инцидента.

Източник: БТА, Мартина Ганчева    
Това е четвъртото посещение на Володимир Зеленски в Испания след руското нахлуване в Украйна

Загреб посочват, че промените са част от по-широк опит за укрепване на отбранителната готовност

Гюров и Мецола бяха единодушни, че случващото се в Близкия изток не бива да отклонява ценни ресурси

Украинската страна изрази благодарност за оказаната от България хуманитарна и финансова подкрепа

Пакистан прави този жест в дух на добра воля

Гражданин твърди, че бил подложен на тормоз, след като отказал да подкрепи определена партия

Вследствие на удара едното превозно средство се е преобърнало

Решението бе подкрепено от всички парламентарни групи

Актрисата заложи на булчинска визия, съчетавайки ретро тоалет и впечатляващи бижута

Цената на петрола сорт „Брент" се покачва до близо 109 долара за барел

​Френският президент осъди социалисти и консерватори, които се обединяват с по-радикални партии на местно ниво

„Числата нямат двойници", „Няма да позволим али-бали" и „Номер едно са гражданите" – политическите лидери влязоха в остър тон веднага след определянето на номерата в бюлетината. Вижте най-интересните коментари на Биков, Анастасов, Балабанов, Донев и др.

Ситуацията еволюира бързо и може да се появят още случаи

Спътникови снимки показват кораба на пристанище, опровергавайки слухове, че е изпратен край Тайван

Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април

Властите в Кения разкриха мащабна схема за нелегален износ на живи насекоми, предназначени за черния пазар в Азия и Европа. Над 2000 мравки-царици са били открити в багажа на пътник, подготвен за полет към Китай

