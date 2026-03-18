Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

В лекач потъна на пристанище Мидия в Югоизточна Румъния, съобщават от Инспектората за извънредни ситуации в Добруджа в Румъния.

Плавателният съд се е преобърнал, докато е извършвал маневра за оказване на помощ на танкера „Амадес“, плаващ под флага на Маршаловите острови, с цел той да акостира на около осем километра от пристанището.

В момента на инцидента на борда на влекача е имало петима души. Един от тях е бил докаран на кея и е бил реанимиран, но малко след това е починал.

Останалите четирима, включително капитана, се издирват. Към мястото на инцидента е изпратено подкрепление от още 10 водолази.

Под координацията на прокуратурата тече разследване, за да се установят причините и обстоятелствата за инцидента.