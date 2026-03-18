Хърватия връща военното обучение и казармата

Загреб посочват, че промените са част от по-широк опит за укрепване на отбранителната готовност

18 март 2026, 20:37
Х ърватското министерство на отбраната придвижи напред плановете за връщане на военното обучение в средните училища и за повторно въвеждане на задължителната военна служба. Инициативата е аргументирана с влошената среда за сигурност в Европа и на Балканите, както и с демографските проблеми пред страната.

В Загреб посочват, че промените са част от по-широк опит за укрепване на отбранителната готовност и за създаване на по-широка база за подготовка на млади хора. Управляващите гледат положително на предложението, което вече получава и институционална подкрепа.

Паралелно с това започва и практическото изпълнение на новия курс, след като първите групи новобранци вече преминават базово обучение.

С намерението си да върне елементи от задължителната военна подготовка Хърватия се нарежда сред държавите в региона, които преразглеждат отбранителните си политики в отговор на нарастващото напрежение в Европа.

Градски автобус прегази жена във Варна

„В момента се гаврят с моето име и моя престиж“: Иво Аръков пред Vesti.bg за скандала с хилядите евро от НФК

Посланикът на Румъния в Иран е репатриран

Борисов за ареста си: Кьовеши им удари звучен шамар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Колко струва върховният премиум от Mercedes-Benz

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Преди 2 дни
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Преди 2 дни
Западни лидери застанаха срещу Израел
Преди 1 ден
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Преди 2 дни
Кремъл определи това като “фалшива новина“

Свят Преди 22 минути

Песков заяви също, че Русия осъжда “убийствата“ на иранските лидери

Влекач потъна в пристанище в Румъния, поне един загинал

Свят Преди 28 минути

Плавателният съд се е преобърнал, докато е извършвал маневра

Гюров и Роберта Мецола обсъдиха икономиката на ЕС

Свят Преди 3 часа

Гюров и Мецола бяха единодушни, че случващото се в Близкия изток не бива да отклонява ценни ресурси

България е готова да даде трансформатори за украинска ТЕЦ

България Преди 3 часа

Украинската страна изрази благодарност за оказаната от България хуманитарна и финансова подкрепа

Пакистан обяви временно прекратяване на огъня с Афганистан

Свят Преди 3 часа

Пакистан прави този жест в дух на добра воля

Разследват общински кмет за политически натиск

България Преди 3 часа

Гражданин твърди, че бил подложен на тормоз, след като отказал да подкрепи определена партия

Катастрофа между пътнически и товарен бус в Ямбол

България Преди 4 часа

Вследствие на удара едното превозно средство се е преобърнало

България временно спира търговията с емисии на ЕС

България Преди 4 часа

Решението бе подкрепено от всички парламентарни групи

Зендая впечатли с диамантени обеци на премиерата на "Драмата"

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата заложи на булчинска визия, съчетавайки ретро тоалет и впечатляващи бижута

Иран се ядоса, почва „тежки удари“ по газа и петрола

Свят Преди 5 часа

Цената на петрола сорт „Брент“ се покачва до близо 109 долара за барел

Еманюел Макрон критикува съюзите с "опасни" политически сили

Свят Преди 5 часа

​Френският президент осъди социалисти и консерватори, които се обединяват с по-радикални партии на местно ниво

Безпрецедентна епидемия от менингит в Англия

Свят Преди 5 часа

Ситуацията еволюира бързо и може да се появят още случаи

Китайски самолетоносач "Фуджян" и ескадрата му - слухове за позиция край Тайван

България Преди 5 часа

Спътникови снимки показват кораба на пристанище, опровергавайки слухове, че е изпратен край Тайван

ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

България Преди 6 часа

Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април

Китаец опита да изнесе нелегално 2000 живи мравки от Кения, арестуваха го

Свят Преди 6 часа

Властите в Кения разкриха мащабна схема за нелегален износ на живи насекоми, предназначени за черния пазар в Азия и Европа. Над 2000 мравки-царици са били открити в багажа на пътник, подготвен за полет към Китай

Откриха череп и кости край хотел в Халкидики

Свят Преди 6 часа

По първоначална информация останките се намирали на мястото от години

