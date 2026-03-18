Хърватия връща военното обучение и казармата

Х ърватското министерство на отбраната придвижи напред плановете за връщане на военното обучение в средните училища и за повторно въвеждане на задължителната военна служба. Инициативата е аргументирана с влошената среда за сигурност в Европа и на Балканите, както и с демографските проблеми пред страната.

В Загреб посочват, че промените са част от по-широк опит за укрепване на отбранителната готовност и за създаване на по-широка база за подготовка на млади хора. Управляващите гледат положително на предложението, което вече получава и институционална подкрепа.

Хърватия връща военната служба. Какво планира Загреб?

Паралелно с това започва и практическото изпълнение на новия курс, след като първите групи новобранци вече преминават базово обучение.

С намерението си да върне елементи от задължителната военна подготовка Хърватия се нарежда сред държавите в региона, които преразглеждат отбранителните си политики в отговор на нарастващото напрежение в Европа.