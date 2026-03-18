Свят

Испания дава 1 млрд. евро на Украйна

Това е четвъртото посещение на Володимир Зеленски в Испания след руското нахлуване в Украйна

18 март 2026, 20:46
Източник: AP/БТА

"Никой и нищо не може да ни накара да забравим за случващото се в Украйна", каза днес в Мадрид испанският премиер Педро Санчес на украинския президент Володимир Зеленски, предаде "Франс прес".

"Ще бъдем с вас, както винаги сме били, като верен, лоялен и надежден съюзник", заяви Санчес на съвместна пресконференция със Зеленски. Испанският лидер увери, че Киев и занапред ще може да разчита на подкрепата на Мадрид в отбраната си срещу Русия, чиито сили предприеха пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Санчес обяви, че Испания и Украйна ще работят заедно за съвместно производство в сферата на отбранителната индустрия.

Испанският премиер Педро Санчес на посещение в Киев

Испания ще предостави на Украйна нов пакет военна помощ на стойност 1 млрд. евро през текущата година, заяви испанският министър-председател.

"Бих искал да представя новите мерки от страна на Испания - преди всичко нов пакет военна помощ на стойност 1 млрд. евро за 2026 г. Общо помощта на Испания в тази война достигна 4 млрд. евро", каза Санчес.

Ръководителят на испанското правителство отбеляза също, че Испания наскоро е започнала да финансира програмата СЕЙФ, която също се очаква да помогне за финансирането на нуждите на министерството на отбраната на Украйна през тази година.

Украинският лидер заяви, че Испания подкрепя отпускането на заема от 90 млрд. евро за Украйна, предаде "Укринформ".

"Днес обсъдихме и работата по пакета от 90 милиарда евро за Украйна от Европа. Този пакет трябва да бъде отпуснат. Испания ни подкрепя. Освен това това не е само въпрос на финанси, а и на елементарна справедливост, която трябва да съществува в Европа", каза Зеленски.

"Испанското правителство напълно подкрепя разширяването на Европейския съюз с Украйна", заяви от своя страна Педро Санчес.

Испания ще достави ракети "Пейтриът" на Украйна

"Днес с министър-председателя обсъдихме и въпросите на противовъздушната отбрана, като се има предвид колко тежка беше зимата в Украйна. Войната на Русия срещу Украйна продължава и остава толкова ожесточена, колкото и преди. Всъщност поне пет или шест пъти месечно руснаците нанасят масирани удари по нашата инфраструктура. Всеки ден ни атакуват с дронове и ракети. Те са насочени срещу енергийния сектор и украинските градове. Русия използва повече балистични ракети от преди. Става дума за десетки балистични ракети месечно, плюс значителен брой крилати ракети и по-разрушителни дронове. Ето защо укрепването на противовъздушната отбрана и оборудването на системите за противовъздушна отбрана с ракети е необходимост", каза Зеленски.

Той отбеляза, че нуждата от ракети е постоянна. Украинският лидер каза още, че въз основа на резултатите от предишни срещи Испания е оказала значителна подкрепа за защитата на въздушното пространство на Украйна.

В рамките на посещението си Зеленски ще се срещне и с испанския крал Фелипе Шести.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
