Свят

18 март 2026, 21:32
Източник: IStock

Н яма преки заплахи от Иран, заяви министърът на външните работи на Румъния Оана Цою, цитирана от Диджи24, и допълни, че румънците могат да се чувстват в безопасност.

Повод за коментара ѝ стана изказването на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, че Иран ще реагира политически и юридически, ако САЩ използват бази на румънска територия за военни операции.

САЩ поискаха румънски военни бази заради Иран

„Говорителят на иранското външно министерство изрично се позова на политически и правни последици, което означава по-нататъшен разговор в рамките на Организацията на обединените нации. Той не се отнася до ответни мерки от военна гледна точка“, обясни Оана Цою.

Тя добави, че посланикът на Румъния в Иран е репатриран след ескалацията на конфликта, но в Иран все още има дипломатически персонал, който може да подкрепя румънците там.

Вчера министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца коментира, че страната има отбранителни способности срещу потенциална балистична офанзива от Иран.

На 11 март румънският парламент одобри искане на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Тогава президентът Никушор Дан подчерта, че това оборудване е строго отбранително и ще бъде разположено въз основа на стратегическото партньорство. „Румънците не трябва да се притесняват, страната е по-безопасна благодарение на засиленото американско военно присъствие“, каза държавният глава.

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

„Ако Румъния предостави базите си на разположение на Съединените щати, това би било равносилно на участие във военна агресия срещу Иран“, отбеляза обаче Есмаил Багаи.

Източник: БТА, Мартина Ганчева    
Румъния Иран Военни бази
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
1

Зимен нюанс в началото на пролетта

sinoptik.bg
1

Нов живот за старо бомбоубежище в София

sinoptik.bg

Народният театър почита Асен Шопов с „Коварство и любов“

Edna.bg

Жената, която знае стойността си, плаши слабите мъже

Edna.bg

Спортни новини на NOVA (18.03.2026)

Gong.bg

Роберт Левандовски пренаписа историята в ШЛ

Gong.bg

Ясни са номерата на партиите и коалициите в бюлетината

Nova.bg

Какво означават за политиците номерата в изборната бюлетина

Nova.bg