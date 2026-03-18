Н яма преки заплахи от Иран, заяви министърът на външните работи на Румъния Оана Цою, цитирана от Диджи24, и допълни, че румънците могат да се чувстват в безопасност.

Повод за коментара ѝ стана изказването на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, че Иран ще реагира политически и юридически, ако САЩ използват бази на румънска територия за военни операции.

„Говорителят на иранското външно министерство изрично се позова на политически и правни последици, което означава по-нататъшен разговор в рамките на Организацията на обединените нации. Той не се отнася до ответни мерки от военна гледна точка“, обясни Оана Цою.

Тя добави, че посланикът на Румъния в Иран е репатриран след ескалацията на конфликта, но в Иран все още има дипломатически персонал, който може да подкрепя румънците там.

Вчера министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца коментира, че страната има отбранителни способности срещу потенциална балистична офанзива от Иран.

На 11 март румънският парламент одобри искане на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Тогава президентът Никушор Дан подчерта, че това оборудване е строго отбранително и ще бъде разположено въз основа на стратегическото партньорство. „Румънците не трябва да се притесняват, страната е по-безопасна благодарение на засиленото американско военно присъствие“, каза държавният глава.

„Ако Румъния предостави базите си на разположение на Съединените щати, това би било равносилно на участие във военна агресия срещу Иран“, отбеляза обаче Есмаил Багаи.