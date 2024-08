Задържан е мъжът, заподозрян за опита за палеж на синагога във Франция

Ф ренската полиция е арестувала мъж, заподозрян, че се е опитал вчера да подпали синагога в южния френски град Ла Гранд Мот, съобщи вътрешният министър Жералд Дерманен, цитиран от Ройтерс.

По-рано премиерът на Франция Габриел Атал заяви, че около 200 полицейски служители издирват заподозрения. Според министър-председателя нападателят е подпалил няколко от входните врати на синагогата и няколко паркирани наблизо автомобила.

Според френския телевизионен канал Бе Еф Ем заподозреният е 33-годишен алжирец. Местната полиция отказа да даде коментар.

Полицейски служител е пострадал леко, когато газова бутилка в автомобил избухва, докато силите на реда отцепват вчера сутринта местопрестъплението.

„Това е антисемитска атака. Нашите еврейски сънародници са отново атакувани“, заяви Атал в социалната мрежа „Екс“. „В лицето на антисемитизма, в лицето на насилието ние никога няма да позволим да бъдем сплашени“, допълни той.

След посещението на синагогата Атал заяви, че само бързото отзоваване на полицията и пожарната предотвратява „абсолютната трагедия“.

Дерманен заяви в „Екс“, че заподозреният е стрелял по полицията по време на задържането, но не предостави допълнителни детайли. Би Еф Ем съобщи, че заподозреният е арестуван в град Ним, също в южната част на Франция. Той е бил прострелян от полицията по време на инцидента, но животът му е извън опасност.

