Кремъл определи това като “фалшива новина“

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че съобщение във в. “Уолстрийт джърнъл”, в което се твърди, че Русия споделя сателитни изображения и усъвършенствана технология за дронове с Иран, е “фалшива новина“, предаде “Ройтерс”.

Русия разширява обмена на разузнавателна информация и военно сътрудничество с Иран, предоставяйки сателитни изображения и усъвършенствана технология за дронове, с които да подпомогне атаките на Техеран срещу американските сили в региона, писа вчера вестникът, цитирайки запознати източници.

“Както знаете, в момента се разпространяват множество различни съобщения за тази война. Голямата част не са нищо повече от дезинформация, така че не смятаме за нужно да коментираме всяко едно от тях поотделно“, заяви на рпесконференция Песков.

“Американски официални представители обаче направиха изявления по темата, като самите те казаха, че нямат информация по въпроса“, добави той.

В откъс от интервю за Си Ен Ен, излъчен в събота, Зеленски заяви, че е “сигурен факт“, че Иран е използвал дронове „Шахед“, произведени в Русия, при атаки срещу американски бази.

На пресконференцията Песков заяви също, че Кремъл осъжда “убийствата“ на иранските лидери в американско-израелските атаки днес – ден, след като полуофициалната иранска новинарска агенция Фарс потвърди убийството на ръководителя на иранските сили за сигурност и бивш старши съветник на покойния ирански лидер аятолах Али Хаменей - Али Лариджани - в Техеран.

“Категорично осъждаме всякакви действия, целящи да увредят здравето или дори убият или елиминират членове на управлението на суверенна и независима държава като Иран, както и на други страни. Ние осъждаме подобни действия“, заяви Песков пред репортери в отговор на въпрос относно руската позиция за смъртта на Лариджани.

Русия, която изгради и помага в управлението на единствената иранска атомна електроцентрала, остро критикува американско-израелските въздушни удари срещу Иран – близък партньор на Русия - и призова за бързо прекратяване на огъня и преговори, отбелязва агенцията.

Русия не е получила никакви индикации от Европа за готовност за обсъждане на енергийните доставки с Москва, след като руският президент Владимир Путин нареди на правителството да обмисли отклоняването на останалите руски потоци от нефт и газ от Европа, заяви Кремъл днес.

Дмитрий Песков каза също, че Путин остава отворен към идеята за преговори, независимо колко трудна е темата.

Говорителят на Кремъл заяви, че енергийните пазари са получили редица удари заради войната в Иран и че Москва сериозно обмисля теоретичната възможност за излизане от европейските енергийни пазари.