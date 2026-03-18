Свят

Кремъл определи това като “фалшива новина“

Песков заяви също, че Русия осъжда "убийствата" на иранските лидери

18 март 2026, 21:57
Кремъл определи това като “фалшива новина“
Източник: AP/БТА

Г оворителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че съобщение във в. “Уолстрийт джърнъл”, в което се твърди, че Русия споделя сателитни изображения и усъвършенствана технология за дронове с Иран, е “фалшива новина“, предаде “Ройтерс”.

Русия разширява обмена на разузнавателна информация и военно сътрудничество с Иран, предоставяйки сателитни изображения и усъвършенствана технология за дронове, с които да подпомогне атаките на Техеран срещу американските сили в региона, писа вчера вестникът, цитирайки запознати източници.

“Както знаете, в момента се разпространяват множество различни съобщения за тази война. Голямата част не са нищо повече от дезинформация, така че не смятаме за нужно да коментираме всяко едно от тях поотделно“, заяви на рпесконференция Песков.

“Американски официални представители обаче направиха изявления по темата, като самите те казаха, че нямат информация по въпроса“, добави той.

В откъс от интервю за Си Ен Ен, излъчен в събота, Зеленски заяви, че е “сигурен факт“, че Иран е използвал дронове „Шахед“, произведени в Русия, при атаки срещу американски бази.

На пресконференцията Песков заяви също, че Кремъл осъжда “убийствата“ на иранските лидери в американско-израелските атаки днес – ден, след като полуофициалната иранска новинарска агенция Фарс потвърди убийството на ръководителя на иранските сили за сигурност и бивш старши съветник на покойния ирански лидер аятолах Али Хаменей - Али Лариджани - в Техеран.

“Категорично осъждаме всякакви действия, целящи да увредят здравето или дори убият или елиминират членове на управлението на суверенна и независима държава като Иран, както и на други страни. Ние осъждаме подобни действия“, заяви Песков пред репортери в отговор на въпрос относно руската позиция за смъртта на Лариджани.

Русия, която изгради и помага в управлението на единствената иранска атомна електроцентрала, остро критикува американско-израелските въздушни удари срещу Иран – близък партньор на Русия - и призова за бързо прекратяване на огъня и преговори, отбелязва агенцията.

Русия не е получила никакви индикации от Европа за готовност за обсъждане на енергийните доставки с Москва, след като руският президент Владимир Путин нареди на правителството да обмисли отклоняването на останалите руски потоци от нефт и газ от Европа, заяви Кремъл днес.

Дмитрий Песков каза също, че Путин остава отворен към идеята за преговори, независимо колко трудна е темата.

Говорителят на Кремъл заяви, че енергийните пазари са получили редица удари заради войната в Иран и че Москва сериозно обмисля теоретичната възможност за излизане от европейските енергийни пазари.

Източник: БТА, Деяна Христова    
Русия Иран Дмитрий Песков
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Испания дава 1 млрд. евро на Украйна

Испания дава 1 млрд. евро на Украйна

Свят Преди 1 час

Испания дава 1 млрд. евро на Украйна

Хърватия връща военното обучение и казармата

Хърватия връща военното обучение и казармата

Свят Преди 1 час

Загреб посочват, че промените са част от по-широк опит за укрепване на отбранителната готовност

България е готова да даде трансформатори за украинска ТЕЦ

България е готова да даде трансформатори за украинска ТЕЦ

България Преди 3 часа

Украинската страна изрази благодарност за оказаната от България хуманитарна и финансова подкрепа

Пакистан обяви временно прекратяване на огъня с Афганистан

Пакистан обяви временно прекратяване на огъня с Афганистан

Свят Преди 3 часа

Пакистан прави този жест в дух на добра воля

Разследват общински кмет за политически натиск

Разследват общински кмет за политически натиск

България Преди 3 часа

Гражданин твърди, че бил подложен на тормоз, след като отказал да подкрепи определена партия

Катастрофа между пътнически и товарен бус в Ямбол

Катастрофа между пътнически и товарен бус в Ямбол

България Преди 4 часа

Вследствие на удара едното превозно средство се е преобърнало

България временно спира търговията с емисии на ЕС

България временно спира търговията с емисии на ЕС

България Преди 4 часа

Решението бе подкрепено от всички парламентарни групи

Зендая впечатли с диамантени обеци на премиерата на "Драмата"

Зендая впечатли с диамантени обеци на премиерата на "Драмата"

Любопитно Преди 4 часа

Актрисата заложи на булчинска визия, съчетавайки ретро тоалет и впечатляващи бижута

Иран се ядоса, почва „тежки удари“ по газа и петрола

Иран се ядоса, почва „тежки удари" по газа и петрола

Свят Преди 5 часа

Цената на петрола сорт „Брент“ се покачва до близо 109 долара за барел

<p>Макрон критикува съюзите с &quot;опасни&quot; политически сили</p>

Еманюел Макрон критикува съюзите с "опасни" политически сили

Свят Преди 5 часа

​Френският президент осъди социалисти и консерватори, които се обединяват с по-радикални партии на местно ниво

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

Първи искри след жребия на ЦИК: Вижте как политиците разчетоха номерата си за вота на 19 април

България Преди 5 часа

„Числата нямат двойници“, „Няма да позволим али-бали“ и „Номер едно са гражданите“ – политическите лидери влязоха в остър тон веднага след определянето на номерата в бюлетината. Вижте най-интересните коментари на Биков, Анастасов, Балабанов, Донев и др.

Безпрецедентна епидемия от менингит в Англия

Безпрецедентна епидемия от менингит в Англия

Свят Преди 5 часа

Ситуацията еволюира бързо и може да се появят още случаи

<p>Това е най-новият китайски самолетоносач</p>

Китайски самолетоносач "Фуджян" и ескадрата му - слухове за позиция край Тайван

България Преди 5 часа

Спътникови снимки показват кораба на пристанище, опровергавайки слухове, че е изпратен край Тайван

ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

ЦИК изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината

България Преди 6 часа

Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април

,

Китаец опита да изнесе нелегално 2000 живи мравки от Кения, арестуваха го

Свят Преди 6 часа

Властите в Кения разкриха мащабна схема за нелегален износ на живи насекоми, предназначени за черния пазар в Азия и Европа. Над 2000 мравки-царици са били открити в багажа на пътник, подготвен за полет към Китай

Откриха череп и кости край хотел в Халкидики

Откриха череп и кости край хотел в Халкидики

Свят Преди 6 часа

По първоначална информация останките се намирали на мястото от години

Всичко от днес

От мрежата

