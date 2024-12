Страх и паника: Огромен пожар избухна в синагога в Мелбърн

П ожар избухна рано тази сутрин в синагога в главния град на австралийския щат Виктория - Мелбърн, като полицията разследва версиите за палеж и залaгане на експлозив. Министър-председателят Антъни Албанезе осъди деянието, наричайки го "безобразие", предаде ДПА.

Властите съобщиха, че сигналът за пожара в синагогата на еврейската общност "Адас" в квартал "Рипънли", в югоизточната част на Мелбърн, е бил подаден около 4:10 ч. сутринта. Нанесени са значителни щети, поясниха от полицията.

"Това е безобразие", заяви австралийският премиер пред мелбърнското радио Ей Би Си. "Насилието, сплашването и разрушението на място за поклонение са нещо, което не бива никога да виждаме в Австралия. Така се застрашава животът, като целта определено е да се всее страх сред обществото", добави Албанезе.

Съгласно информацията в подадения сигнал двама мъже са влезли в синагогата и са разлели течност по пода, която са запалили, съобщи полицията, като добави, че злосторниците са били стреснати от поклонник и са избягали. Човекът, който ги е изненадал, е получил изгаряния. Оказана му е спешна помощ на място.

