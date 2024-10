След операцията на Израел в Иран: Как реагираха световните лидери

Б елият дом заяви, че ударите на Израел по Иран би трябвало да прекратят пряката размяна на огън между двете вражески страни и същевременно предупреди Техеран, че ще има последствия, ако им отвърне, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на официален представител на американската администрация. По думите му другите съюзници на САЩ са съгласни с това.

Според него президентът Джо Байдън е бил информиран за хода на израелската операция, като САЩ нямат никакво участие в нападението. По думите на официалния представител на Белия дом израелската операция "е била мащабна, целенасочена и прецизна".

Bayan News – The White House announced that President Joe Biden was informed of Israel's attack on Iran and is closely monitoring the latest developments.#Bayannews

Read: 👇https://t.co/ard9CBeu8q — Bayan News (@AgencyBayan) October 26, 2024

Британският премиер Киър Стармър, който в момента е в Самоа на Срещата на правителствените ръководители на Общността на нациите, заяви днес на пресконференция, че Иран не трябва да отговаря на вълната от израелски удари и призова всички страни към сдържаност, съобщи Ройтерс.

"Ясно е, че Израел има право да се защитава срещу иранската агресия. Също толкова ясно е, че трябва да избягваме по-нататъшна регионална ескалация и настоятелно призовавам всички страни да покажат сдържаност. Иран не трябва да отговаря", каза Стармър.

Правителството на Великобритания каза в изявление тази сутрин, че следи отблизо развитието на ситуацията в Близкия изток, след като Израел предприе серия от въздушни удари, насочени срещу военни обекти в Иран. Според изявлението британското правителство подкрепя "правото на Израел на самозащита и да се защити по същия начин", стига да се придържа към международното хуманитарно право.

"По-нататъшната ескалация не е в интерес на никого", се казва още в изявлението.

"Iran should not respond".



PM Sir Keir Starmer urges Israel and Iran to "show restraint" and "avoid further regional escalation" after the Israeli military targeted key Iranian missile sites in airstrikes last night.https://t.co/PAiZ4D1jU3



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/ps2ZqRmyQl — Sky News (@SkyNews) October 26, 2024

Обединените арабски емирства осъдиха вземането на Иран на прицел от военните и подчертаха, че е важно да се проявява максимална сдържаност, за да се избегне ескалация, след като Израел нанесе въздушни удари по военни обекти в страната.

Саудитска Арабия разпространи изявление чрез официалната Саудитска агенция по печата (СПА), което гласи: "Кралство Саудитска Арабия осъжда военните действия, насочени срещу Ислямска република Иран, които представляват нарушение на нейния суверенитет и на международните закони и норми. Кралството потвърждава непоколебимата си позиция против продължаващата ескалация в региона и разширяването на на конфликта, което застрашава сигурността и стабилността на държавите и населението в региона. Кралството настоятелно призовава всички страни към максимална сдържаност и намаляване на ескалацията".

The United Arab Emirates has condemned Israel's military actions against Iran, highlighting concerns over the stability and security of the region. pic.twitter.com/qAMOuPfH6u — The Affairs Analyst (@thAffairAnalyst) October 26, 2024

* Във видеото: Експлозии в Иран, израелската армия обяви, че извършва прецизни удари

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase