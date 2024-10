Израел нанесе "прецизни удари" по военни цели в Иран

И зраелската армия съобщи, че нанася "прецизни удари" по ирански военни цели, след като малко-по-рано в Техеран проехтяха силни взривове, предаде Ройтерс.

"В отговор на продължаващите месеци наред атаки на режима в Иран срещу държавата Израел, в момента Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) нанасят прецизни удари по военни цели в Иран", се казва в изявление на израелската армия, допълва ДПА. В текста се посочва, че Израел има правото и задължението да отговори на атаките от Техеран и неговите проксита, които включват ракетни удари, изстреляни от иранска територия.

"Нашите отбранителни и настъпателни способности са напълно мобилизирани", пише още в текста.

Израелската армия не нанася удари по ирански ядрени съоръжения или петролни находища, само по военни цели, заяви израелски представител, цитиран от телевизия Ен Би Си нюз.

"Израел нанася удари, насочени към военни цели, упражнявайки самозащита", се казва в изявление на Белия дом, цитирано от Ройтерс. Според "Фокс нюз" Белият дом е бил уведомен малко преди Израел да предприеме въздушната атака срещу Иран.

Малко по-рано ирански иранската държавна телевизия съобщи, че около столицата са били чути няколко силни експлозии, но омаловажиха нападението и посочиха, че животът продължава нормално, предаде Ройтерс.

Иранската информационна агенция Тасним заяви, че атакуваните бази на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция не са пострадали.

