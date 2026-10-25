Астрологичен хаос: Ретроградните Меркурий и Венера носят драма и обрати за всяка зодия

А ко усещате, че около вас настава хаос, техниката започва да прави номера, а закъсненията се трупат - нямате предвид. Новият ретрограден Меркурий, който започна на 24 октомври, е с пъти по-хаотичен от обикновено. Причината? Венера също се движи назад, а това комбинирано астрологично танго в знака на Скорпиона ще продължи чак до 13 ноември.

„Това е последната ретроградна фаза за годината, но заради знака на Скорпиона тя гарантирано ще завърши с гръм и трясък. Венера ни кара да преосмислим ценностите си, а Меркурий ни кара да анализираме как ги комуникираме. Очаквайте много премисляне и връщане към стари ситуации“, разкрива топ астрологът Ализа Кели.

Какво гласи строгата, но полезна прогноза на астролога за всяка една зодия, може да прочетете в Нашата галерия.