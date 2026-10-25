Агресия на пътя: Мъж нападна и удари друг шофьор след катастрофа

М ъж на 39 г. е ударил с юмрук в лицето 65-годишен шофьор след пътен инцидент в Русе. Произшествието е станало около 12:20 ч. на кръстовището между булевард „Христо Ботев“ и улица „Никола Й. Вапцаров“, съобщи регионалният говорител на МВР в града Даниела Малчева.

По първоначални данни лек автомобил, управляван от по-възрастния мъж, се е сблъскал с друга кола, шофирана от 39-годишния участник в катастрофата. След удара по-младият водач е слязъл от превозното средство, отворил е вратата на другия автомобил и е нанесъл удари на водача му. Според свидетели нападението се е повторило, преди очевидци да се намесят и да преустановят конфликта.

На мястото на инцидента са изпратени полицейски екипи и линейка на Центъра за спешна медицинска помощ. Пострадалият шофьор е прегледан и е установено нараняване по лицето. Пътничка от автомобила на нападателя също е прегледна в болнично заведение, но е освободена без наранявания.

Екип на сектор „Пътна полиция“ е извършил документиране на пътния инцидент. В Първо районно управление в Русе е образувано досъдебно производство по случая, а работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.