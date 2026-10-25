Кирил Вълчев: Президентството трябва да бъде място за диалог по важните национални теми

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България гласува за президент: Каква е избирателната активност по области

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„Аз гласувах президентството да бъде място за съгласие чрез разговор по важните национални теми. Най-важната от тях е в България да има повече българи. Хората да остават тук, а тези, които са заминали, да се завръщат в родината си, в страна на мир, сигурност, справедливост, свобода, благоденствие и знание“. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, след като упражни правото си на глас.

Той отбеляза, че изборите се провеждат в навечерието на Димитровден, който свърза с българската държавност.

„Ние гласуваме в навечерието на Димитровден, ден, свързан с българската държавност, защото Асен и Петър обявяват началото на Второто българско царство в църквата „Св. Димитър“ в Търново. С гласа си днес продължаваме славната история на България, която е в Европа от 14 века. Като гласуваме, поемаме отговорност не само към паметта за българската държавност, но и към бъдещето на България“, каза Вълчев.

Кандидатът за вицепрезидент изрази надежда избирателната активност да се повиши до края на изборния ден. Той цитира съвет, който приписа на цар Асен: „Добре да премисляме всичко, което чуваме, и да не се водим от чужди мнения“.

„Българите добре да премислят и да гласуват“, призова Вълчев.

По думите му основното послание е обществото да възстанови диалога и да преодолее разделението.

„Най-важното е да започнем да разговаряме, да спрем караниците, да започнем да постигаме съгласие. Това е нашето послание“, заяви той.

Вълчев за случая със Соня Колтуклиева

Попитан за инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, Вълчев каза, че лично е изразил съпричастност и призова за намаляване на напрежението в обществото.

„Всички трябва да се опитаме да свалим напрежението в обществото. Йотова вече обяви, че е получила оставка, така че този въпрос не стои“, коментира кандидатът за вицепрезидент.

Той призова за повече доверие в институциите и между хората, като посочи разкриването на убийството на Слави Бинев като пример за работата на службите.

„Службите успяха да разкрият за часове убийството на Слави Бинев. Не бих правил сравнение с 90-те години. Трябва да започнем да имаме доверие в институциите и да си имаме доверие помежду си“, заяви Вълчев.

По повод сигналите за нарушения по време на изборите той изрази увереност, че Централната избирателна комисия ще вземе необходимите решения.

„ЦИК ще вземе добри решения по всички сигнали, сигурен съм. Изборите в България са честни и затова се обръщам към българите да гласуват“, призова той.