След одобрението на спорен законопроект: Безредици и хаос в Грузия

Б езредици се разразиха в грузинската столица Тбилиси вчера вечерта, след като парламентът на страната одобри на второ четене спорния законопроект за "чуждестранните агенти", предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че от седмици насам в Грузия се организират улични протести срещу законопроекта, като вчера имаше масов митинг пред сградата на парламента.

Били са се събрали четиридесет хиляди, като протестът е прераснал в насилие и полицията е използвала сълзотворен газ и шокови гранати, за да разпръсне демонстрантите, посочва Ройтерс.

В Грузия парламентът прие скандалния закон като в Русия

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди насилието в грузинската столица. Тя призова страната да не се отклонява от пътя към ЕС, предаде Ройтерс.

В сряда 150-те депутати от грузинския парламент одобриха закона на второ четене с 83 (от 150) срещу 23 гласа, отбелязва Асошиейтед прес.

Протестиращите наричат законопроекта "руския закон", тъй като съседна Русия използва подобни законови мерки срещу независими новинарски медии и организации, които критикуват Кремъл.

The square in front of the Georgian Parliament, where the bill on foreign agents was approved today in the second reading.

As far as all these protests in Georgia are concerned, it is enough to know that Ursula von der Leyen supports the protesters. pic.twitter.com/CY1xTITnzN