Борел за протестите в Грузия: Неприемливо е използването на сила за репресиране

Р ъководителят на европейската дипломация Жозеп Борел нарече днес "неприемливо" използването на "сила за репресиране" на протестиращите срещу спорен закон в Грузия, предаде АФП.

"Грузия е страна кандидатка за ЕС. Призовавам грузинските власти да гарантират правото на мирно събиране", написа той в "Екс".

I strongly condemn the violence against protesters in Georgia who were peacefully demonstrating against the law on foreign influence. Georgia is an EU candidate country, I call on its authorities to ensure the right to peaceful assembly.Use of force to suppress it is unacceptable