След обилен снеговалеж: Китайската столица затвори няколко магистрали

В ластите в Пекин днес затвориха някои магистрали след по-силен от очакваното снеговалеж в китайската столица, което е резултат от студената вълна, обхванала много части на страната през тази седмица, предаде Ройтерс.

Очаква се студеният дъжд и снегът да продължат до понеделник, длъжностните лица подобриха организацията на обществения транспорт в обширния град и затвориха осем магистрали, съобщи държавната телевизия CCTV.

В планинските райони все още има снеговалеж, но в градските райони спря.

Снеговалежът във вторник вечерта продължи по-дълго и беше по-силен от прогнозите, след като се получи сливане на влажни въздушни течения от юг и студена въздушна маса, която се движи бавно на изток, съобщава служител на обсерваторията заяви пред вестник "Бейджинг дейли".

