Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Н орвежката престолонаследница беше въвлечена в пореден скандал, след като наскоро разсекретени документи изглежда показват, че тя е поддържала години наред интензивни контакти с покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, пише английското издание „Гардиън“ (The Guardian).

Последният пакет от документи по делото „Епстийн“, публикуван в петък от Министерството на правосъдието на САЩ, изглежда съдържа близо 1000 споменавания на престолонаследницата Мете-Марит.

Документите включват десетки имейли, разменени между двамата, които подсказват, че те са били в контакт в периода 2011–2014 г., съобщава норвежкият всекидневник VG. Мете-Марит се омъжва за бъдещия крал на Норвегия през 2001 г.

Разкритията идват в изключително чувствителен момент за кралското семейство. Процесът срещу сина на Мете-Марит. Мариус Борг Хьойби, по обвинение в изнасилване трябва да започне във вторник. Той е роден от нейна връзка преди брака ѝ с престолонаследника Хокон.

Хьойби е изправен пред 38 обвинения, включително предполагаемото изнасилване на четири жени, както и обвинения за нападение и престъпления, свързани с наркотици. Ако бъде признат за виновен, може да получи до 16 години затвор. Хьойби отрича най-тежките обвинения, включително тези за сексуално насилие.

В събота Мете-Марит коментира отношенията си с Епстийн, който се самоуби в затвора през 2019 г., докато очакваше процес за сексуални престъпления срещу непълнолетни.

„Проявих лоша преценка и дълбоко съжалявам, че съм имала какъвто и да е контакт с Епстийн. Това е просто срамно“, заяви тя в изявление, разпространено от кралския дворец.

През уикенда вниманието на норвежките медии беше насочено към множеството имейли, които принцесата е разменяла с Епстийн години след като той се е признал за виновен по обвинения, включително за склоняване на непълнолетно лице към проституция във Флорида.

Имейлите, съдържащи се в документите, подсказват близки отношения, в едно съобщение Мете-Марит казва на Епстийн „ти гъделичкаш ума ми“, а в други го нарича „мекосърдечен“ и „такъв сладур“.

През 2012 г. Мете-Марит му пише, че е „много очарователен“, и пита дали е „неуместно една майка да предложи две голи жени, носещи сърф, за тапет на 15-годишния ми син“.

Седмици по-рано тя и Епстийн са си разменяли имейли за това, че той е на „лов за съпруга“ в Париж. Тя отговаря, че френската столица е „подходяща за изневяра“, и добавя, че „скандинавките (са) по-добър материал за съпруга“.

В друг имейл тя му благодари за цветята, които той ѝ е изпратил, когато се е чувствала зле, и завършва с „С обич, Mm“.

Кореспонденцията често съдържа споменавания на планове да се срещнат, а документите показват също, че тя е отседнала в дома му в Палм Бийч, Флорида, за четири дни през 2013 г., когато Епстийн не е бил там.

Присъствието в документите не означава извършване на престъпление. В изявлението си от събота 52-годишната Мете-Марит изразява „дълбока съпричастност и солидарност“ с жертвите на Епстийн и заявява, че носи отговорност „за това, че не е проверила по-внимателно миналото му и не е разбрала достатъчно бързо какъв човек е той“.

Документите обаче включват размяна на имейли от 2011 г., в която Мете-Марит казва на Епстийн, че го е „проверявала в Google“, добавяйки „не изглеждаше много добре“, придружено с усмихнато емоджи. В имейла не се уточнява какво точно е открила при онлайн търсенето си.

От двореца заявиха, че Мете-Марит е прекратила писмените си контакти с Епстийн през 2014 г., след като е усетила, че той „се опитва да използва връзката си с престолонаследницата като средство за влияние върху други хора“.

Докато седемседмичният процес срещу сина ѝ започва в Осло, не се очаква кралската двойка да присъства. Хокон е заявил пред репортери, че Мете-Марит ще бъде на частно пътуване през този период.

Хьойби няма кралска титла и е извън линията на наследяване на трона. По-рано тази година норвежкият кралски двор коментира процеса в изявление, в което се казва: „Това е въпрос, който съдът трябва да разгледа и по който да вземе решение. Нямаме допълнителен коментар“.