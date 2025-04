След мащабната авария: Испания ще възстановява електрозахранването до 10 часа

М ежду 6 и 10 часа ще бъдат необходими за възстановяване на електрозахранването в Испания след мащабната авария, която днес засегна целия Иберийски полуостров, съобщи Франс прес, позовавайки се на испанския мрежов оператор "Ред електрика".

„Можем да говорим за забавяне между 6 и 10 часа, ако всичко върви по план“, заяви директорът по операциите Едуардо Прието, като допълни, че някои повреди вече са отстранени.

Огромен срив в електрозахранването в части от Европа

По данни на португалския оператор РЕН (REN), прекъсването е причинено от рядък атмосферен феномен, свързан с екстремни температурни колебания във вътрешността на Испания. Според РЕН, пълното възстановяване на електропреносната мрежа може да отнеме до една седмица.

От своя страна, Европейската комисия обяви, че поддържа връзка с испанските и португалските власти за изясняване на причините за прекъсването. ЕК увери, че следи ситуацията и координира обмена на информация между всички заинтересовани страни.

