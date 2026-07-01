Свят

Самолетът, ескортиран от МиГ-29 и F-16, кацна успешно в Тел Авив

След напускането на българското въздушно пространство ескортирането е било поето от турски изтребители F-16

Обновена преди 3 часа / 1 юли 2026, 07:41
„Той ми даде сили“: Жена разказа как е спасила 18-дневното си бебе под руините във Венецуела

„Той ми даде сили“: Жена разказа как е спасила 18-дневното си бебе под руините във Венецуела
След 6 дни в ада: Извадиха живо 3-годишно дете от руините във Венецуела

След 6 дни в ада: Извадиха живо 3-годишно дете от руините във Венецуела
Тръмп е спечелил над 1,4 млрд. долара от криптопроекти за година, сочат финансовите му декларации

Тръмп е спечелил над 1,4 млрд. долара от криптопроекти за година, сочат финансовите му декларации
Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако

Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако
Сериозна загуба за Доналд Тръмп във Върховния съд на САЩ

Сериозна загуба за Доналд Тръмп във Върховния съд на САЩ
Върховният съд на САЩ отсъди срещу транссексуалните атлети

Върховният съд на САЩ отсъди срещу транссексуалните атлети
Манията по Донбас: Русия смени за 15-и път датата за победа, докато закъсва за гориво

Манията по Донбас: Русия смени за 15-и път датата за победа, докато закъсва за гориво
Заключени над 3 часа в адската жега: Нови подробности за българчета, издъхнали в автомобил в Кипър

Заключени над 3 часа в адската жега: Нови подробности за българчета, издъхнали в автомобил в Кипър

П ътническият самолет, който по-рано кацна извънредно на летището в Бургас заради сигнал за възможна заплаха на борда, възобнови полета си малко след полунощ и отпътува към крайната си дестинация - Тел Авив, предава NOVA.

Самолетът престоя близо седем часа на бургаския аеропорт, след като беше пренасочен заради индикация за незаконна намеса по време на полета. Последвалата проверка е установила, че причината е техническа неизправност в транспондера, която е довела до подаване на погрешен сигнал за отвличане.

Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас

След като компетентните служби потвърдиха, че няма реална опасност за пътниците и екипажа, машината получи разрешение да продължи маршрута си.

Български изтребители ескортираха израелски самолет

По време на инцидента самолетът е бил съпровождан от изтребител МиГ-29 на българските Военновъздушни сили при навлизането му във въздушното пространство на страната, както и при последващото му връщане към Бургас. След напускането на българското въздушно пространство ескортирането е било поето от турски изтребители F-16.

Самолетът е пристигнал в Тел Авив малко след 1:00 часа местно време.

Източник: NOVA    
пътнически самолет извънредно кацане летище Бургас сигнал за отвличане техническа неизправност транспондер Тел Авив МиГ29 Военновъздушни сили фалшива тревога
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Тир скъса мантинела и се вряза в къща в село Липен

Тир скъса мантинела и се вряза в къща в село Липен

Кой е украинският олигарх Вадим Ермолаев, станал мишена на първия атентат в историята на Монако

Кой е украинският олигарх Вадим Ермолаев, станал мишена на първия атентат в историята на Монако

Откриха човешки останки в комина на училище

Откриха човешки останки в комина на училище

Бой и невиждан хаос по бензиностанциите в Русия: Горивата изчезват след украинските удари

Бой и невиждан хаос по бензиностанциите в Русия: Горивата изчезват след украинските удари

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
<p>Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас</p>
Ексклузивно

Криза в небето над България, пътнически самолет кацна в Бургас

Преди 18 часа
Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако
Ексклузивно

Жената на украински олигарх е с ампутирани крайници след експлозията в Монако

Преди 14 часа
Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация
Ексклузивно

Инцидент с джет край Ахелой, човек е в реанимация

Преди 15 часа
В Литва избраха нов министър-председател
Ексклузивно

В Литва избраха нов министър-председател

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След като атракцион се удари в скалите край Ахелой: Съоръжението е работило без документи и регистрация

След като атракцион се удари в скалите край Ахелой: Съоръжението е работило без документи и регистрация

България Преди 5 минути

Трима са ранени, включително 17-годишно момче в тежко състояние

Ваксината срещу варицела вече е задължителна в България – какво трябва да знаят родителите

Ваксината срещу варицела вече е задължителна в България – какво трябва да знаят родителите

България Преди 13 минути

Новите правила засягат всички деца, родени след 1 януари 2025 година

<p>Фалира през 80-те, сега се завръща: Китайски гигант съживи испанска автомобилна легенда &ndash; вече и у нас</p>

Испанската марка EBRO дебютира у нас пред погледа на Румен Радев

Технологии Преди 46 минути

България е първата страна извън Иберийския полуостров, на която марката стъпва с цялата си налична моделна гама

Доналд и Мелания Тръмп

Парите на семейство Тръмп: Криптоимперия за $1,4 млрд. и милиони за Мелания

Свят Преди 54 минути

Документът, публикуван във вторник от Службата за правителствена етика на САЩ, предлага подробна снимка на финансите на президента по време на първата му година след завръщането му на поста

Изненада: AI добавя персонал вместо да го заменя (засега)

Изненада: AI добавя персонал вместо да го заменя (засега)

Технологии Преди 57 минути

Мащабно проучване сред 22 000 компании от всички индустрии и размери открива, че фирмите, които харчат най-много за интеграция на изкуствен интелект, всъщност наемат повече служители като пряк ефект от технологията, но ефикасността варира

Джей Ло шокира: Трябва да вдигаме луди купони след раздяла, а не да плачем!

Джей Ло шокира: Трябва да вдигаме луди купони след раздяла, а не да плачем!

Любопитно Преди 59 минути

Дженифър Лопес отвори сърцето си за разделите: защо смята, че краят на връзката е повод за празненство и какви мъже харесва днес, след като остана окончателно сама

Зеленски: Украйна удари руска рафинерия в Уфа за втори път

Зеленски: Украйна удари руска рафинерия в Уфа за втори път

Свят Преди 1 час

Украинският президент заяви, че атаките са част от „санкции“ с голям обсег срещу стратегически цели

Модна икона: Роклята на принцеса Кейт от Уимбълдън, която е хит и през 2026 година

Модна икона: Роклята на принцеса Кейт от Уимбълдън, която е хит и през 2026 година

Любопитно Преди 1 час

Докато почитателите на кралското семейство тръпнат в очакване дали принцеса Кейт ще се появи на Уимбълдън 2026, модните критици се върнаха към нейния архив. Една от най-запомнящите се ѝ визии от 2021 г. остава абсолютен еталон за стил и днес

Рекорден ръст на богатството: Кои държави създават най-много милионери

Рекорден ръст на богатството: Кои държави създават най-много милионери

Парите ни Преди 1 час

2600 нови милионери всеки ден през изминалата година

Край на евтиния онлайн пазар: Ще плащаме повече за стоки извън ЕС

Край на евтиния онлайн пазар: Ще плащаме повече за стоки извън ЕС

България Преди 1 час

Потребителите ще плащат фиксирана такса от 3 евро за всяка категория стоки в пратките извън ЕС

Край на телефонните номера: WhatsApp с дългоочаквана промяна за потребителите

Край на телефонните номера: WhatsApp с дългоочаквана промяна за потребителите

Любопитно Преди 1 час

WhatsApp въвежда потребителски имена, с които ще чатим, без да разкриваме телефонния си номер. Опцията се въвежда поетапно, а целта е по-добра защита на личните данни в големите групи

Сълзи и драма в Лондон: Серина Уилямс отпадна емоционално от Уимбълдън 2026

Сълзи и драма в Лондон: Серина Уилямс отпадна емоционално от Уимбълдън 2026

Любопитно Преди 1 час

Дългоочакваното завръщане на 44-годишната Серина Уилямс на Уимбълдън приключи още в първия кръг след епична трисетова битка срещу младата австралийка Мая Джойнт. На трибуните съпругът ѝ Алексис Оханян и двете им дъщери едва сдържаха сълзите си

istock

Нови правила за криптоуслугите в ЕС: какво трябва да проверят потребителите от 1 юли

Парите ни Преди 1 час

Само лицензирани доставчици вече могат да предлагат услуги с криптоактиви, напомня КФН

Катастрофа на Околовръстното в София, движението е затруднено

Катастрофа на Околовръстното в София, движението е затруднено

България Преди 1 час

Трафикът в района на пътен възел „Ботевградско шосе“ се регулира от Пътна полиция

Блейк Лайвли поиска 8 млн. долара съдебни разноски от Джъстин Балдони

Блейк Лайвли поиска 8 млн. долара съдебни разноски от Джъстин Балдони

Любопитно Преди 1 час

Актрисата настоява за обезщетение за адвокатски хонорари след споразумението за филма „Никога повече“. Драмата между двамата започна с обвинения в сексуален тормоз и опити за уронване на репутацията, а сега се пренесе в сметките

Асен Василев с критики към бюджета: В бюджета има неясни разходи за около 1,7 млрд. евро

Асен Василев с критики към бюджета: В бюджета има неясни разходи за около 1,7 млрд. евро

България Преди 1 час

Според лидера на "Продължаваме Промяната" може да се постигне свиване на дефицита, ако се изчистят неясни буфери в бюджета

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg
1

Изпращаме най-хладния юни за последните 3 години

sinoptik.bg
1

WWF пусна още 10 хиляди есетри в Дунав

sinoptik.bg

Мария Илиева по-гореща от всякога, показа шеметни извивки на 48 г.

Edna.bg

Кои именици празнуват днес и какъв е поводът

Edna.bg

Само ден, след като го взе: Спартак Варна изпрати сина на Христо Йовов в друг отбор

Gong.bg

Бомба: Клоп е готов да замени Нагелсман начело на Германия, но има условие

Gong.bg

Издирват 11-годишно момиче във Варненско, подозират отвличане (СНИМКИ)

Nova.bg

Румен Радев: Напускането на американските самолети минимизира риска от потенциални атаки в близост до София

Nova.bg