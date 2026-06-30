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Криза в небето на България, изтребител ескортира пътнически самолет

МиГ-29 е прехванал Airbus A320, който по-късно кацна в Бургас

Николай Киров Николай Киров

30 юни 2026, 17:27
Криза в небето на България, изтребител ескортира пътнически самолет
Източник: БГНЕС

В оенновъздушните сили (ВВС) днес задействаха дежурни средства в рамките на мисията Air Policing по охрана на въздушното пространство след получена информация от Обединения център за въздушни операции на НАТО в Торехон и в координация с тях, съобщават от Министерство на отбраната.

Самолет Airbus A320 е подал код 7500 на транспондера, обозначаващ незаконна намеса на борда. В 13:57 ч. самолетът навлиза във въздушното пространство на Република България от района на държавната граница по река Дунав, където е пресрещнат от дежурен изтребител МиГ-29, излетял  от 3-та авиационна база в 13:54 ч.

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Дежурният изтребител успешно изпълнява задачата по Air Policing като незабавно открива и прехваща самолета. Българският пилот изпълнява задачите по опознаване, разпитване и ескорт като съпровожда въздухоплавателното средство през българското въздушно пространство.

Действията са осъществени в тясна координация със съюзните Военновъздушни сили на Република Турция, които също приведоха в готовност и вдигнаха във въздуха два изтребителя F-16 за поемане на ескорта след преминаването на самолета през държавната граница. В 14:14 ч. въздухоплавателното средство напуска въздушното пространство на Република България.

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След напускане въздушното пространство на Република България самолетът е ескортиран от двойка турски изтребители. Той напусна турското въздушно пространство като междувременно получава отказ за кацане от три държави.

От екипажа на самолета постъпва искане за завръщане и кацане на българско гражданско летище.

Дежурните изтребители от ВВС са активирани отново, извършват прехват на самолета-цел и изпълняват блокиране на летището в Бургас, на което той кацна.
След изпълнението на задачата дежурните изтребители се завръщат на летище - Граф Игнатиево, посочват от МО.

Два изтребителя на израелските военновъздушни сили бяха изпратени в полет над Средиземно море към граждански пътнически самолет, след като в системата на самолета се е активирал код за аварийна ситуация и е била загубена връзка с него. Пилотите съобщиха по радиото, че е имало неизправност. Полетът е полски с номер 155, управляван от българска компания, по маршрут от Варшава до летище "Бен Гурион". Инцидентът е приключил и връзката със самолета е възстановена, няма опасения от инцидент със сигурността. След инцидента на екипажа не е било позволено да кацне в Израел и се очаква да се върне по маршрута си и да кацне в България, съобщиха междувременно от израелската армия.

От Министерството на транспорта и съобщенията поясниха, че "полет на полската авиокомпания LOT по маршрут Варшава – Тел Авив, изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания "Електра Еъруейз", кацна извънредно на летище Бургас. Причина за пренасочването е техническа неизправност в транспондера на въздухоплавателното средство, който е излъчил фалшив сигнал за незаконна намеса/отвличане. Задействани са установените процедура по охрана на въздушното пространство – Air Policing. След потвърждение, че на борда няма реална заплаха, самолетът е напуснал територията на страната през Турция. Машината е прекратила полета си към Тел Авив и по искане на превозвача е била насочена обратно към България, където кацна успешно на летище Бургас в 17:15 ч. Незабавно е свикан Кризисният щаб и е обявена местна аварийна готовност. Въздухоплавателното средство е позиционирано съгласно протоколите за безопасност, далеч от критичната инфраструктура. Компетентните органи на МВР предприемат необходимите действия по проверка на случая. Няма засегнати пътници и екипаж, като инцидентът не се е отразил на редовния трафик на летището".

Редактор: Николай Киров
Източник: MO, МТСП    
Военновъздушните сили НАТО МиГ-29
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