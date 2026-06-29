България

Уволниха директора на РИОСВ-Бургас

РИОСВ - Бургас е една от най-натоварените екоинспекции в странат

Николай Киров Николай Киров

29 юни 2026, 20:24
Уволниха директора на РИОСВ-Бургас
Източник: БТА

Д иректорът на РИОСВ - Бургас Павел Маринов е освободен от поста си със заповед на екоминистъра Росица Карамфилова.

За отстраняването му тя лично го е уведомила в кабинета си, където бившият вече директор е бил привикан днес, съобщи "24 часа".

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"Няма нищо драматично. Тя е в правомощията си да ме освободи с мотиви, каквито намери за добре", каза Павел Маринов, но не разкри точно поради какви съображения е бил освободен от поста. Пред него Карамфилова е изложила устни мотиви. Така Павел Маринов призна, че е бил изненадан от уволнението си, но го приемал нормално.

РИОСВ - Бургас е една от най-натоварените екоинспекции в страната. На държавната служба се налага да лавира между частни и държавни интереси в апетитни райони по българското Черноморие, където сложните казуси често прерастват в скандали.

Редактор: Николай Киров
Източник: 24 часа    
РИОСВ - Бургас Павел Маринов
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