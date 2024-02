След горещите вълни: Ръст на "месоядни" инфекции в САЩ

В нов доклад се казва, че след рекордните горещини през лятото на 2023 г. в три щата на Източното крайбрежие на САЩ се наблюдава ръст на тежките "месоядни" инфекции.

Докладът се отнася до Vibrio vulnificus - смъртоносен бактериален вид, който живее в крайбрежните води. Ако микробът попадне в отворена рана, той може да доведе до "месоядна" инфекция, известна като некротизиращ фасциит. Това е тежка, възпалена инфекция, която води до бързо загиване на околната тъкан.

При поглъщане - например в сурови или недостатъчно сготвени морски дарове - същите бактерии могат да причинят стомашно-чревна инфекция. Това обикновено води до симптоми на водниста диария, повръщане и повишена температура, но може да доведе и до сепсис - екстремна имунна реакция, която може да премине в животозастрашаващ септичен шок.

Известно е, че V. vulnificus се развива в топли води, а между юни и август 2023 г. в САЩ имаше широко разпространени горещи вълни и температури на морската повърхност над средните. Приблизително по това време, през юли и август, Кънектикът, Ню Йорк и Северна Каролина съобщават за редица тежки инфекции с V. vulnificus, според новия седмичен доклад за заболеваемостта и смъртността, публикуван от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) на 1 февруари.

