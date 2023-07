След експлозия в Анкара: Четирима души са ранени (ВИДЕО)

Н ай-малко четирима души бяха ранени днес при експлозия в склад за боеприпаси във фабрика в Анкара. След експлозията се е разразил пожар, предаде турската държавна телевизия ТРТ-Хабер.

Състоянието на един от ранените е тежко.

🔴 #BREAKING | Explosion rocks Machine Chemical Industry (MKE) factory in Ankara, Turkey. Initial reports indicate four workers have been injured, with one in critical condition. Updates to follow...#ChemicalIndustry | #Explosion | #Ankara pic.twitter.com/ilUDDyWCYz