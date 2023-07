След 8 години в неизвестност: Откриха изчезнало момче в САЩ

Р удолф Руди Фариа изчезва на 6 март 2015 година в град Хюстън. В продължение на 8 години никой не знае къде се намира момчето.

Преди няколко дни обаче Руди бива открит пред църква. По тялото си той има множество рани и синини. Майката на момчето смята, че синът ѝ е бил обект на насилие, пишат от CNN.

В неделя центърът за изчезнали хора в Тексас публикува туит, в който информира, че момчето е открито и е в безопасност.

Руди изчезва на 17-годишна възраст, докато разхожда двете си кучета в северозападния край на града.

Не е ясно през всички тези години къде е бил и какво му се е случило.

