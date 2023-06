Странна храна спасява деца, изгубени след самолетна катастрофа в Амазония

Я денето на брашно от маниока е помогнало за спасяването на живота на четири деца, открити живи в джунглата на Амазонка повече от месец след разбиването на самолета им, твърди служител на специалните сили на колумбийската армия.

Децата са изяли "три килограма (шест фунта) фарина" - грубо брашно от маниока, което обикновено се използва от местните племена в района на Амазонка, заяви говорителят Педро Арнулфо Санчес Суарес.

"Няколко дни след катастрофата те изядоха фарината, която бяха пренесли там... но (в крайна сметка) храната им свърши и решиха да потърсят място, където да останат живи", каза Суарес.

Как е възможно? Четири деца оцелеяха при самолетна катастрофа в Амазония

"Бяха недохранени, но в пълно съзнание и с ясно съзнание, когато ги намерихме", добави той.

"Коренният им произход им е позволил да придобият определен имунитет срещу болестите в джунглата, а познаването на самата джунгла - знанието какво да ядат и какво не - както и намирането на вода ги е поддържало живи - което не би било възможно, (ако) не бяха свикнали с този вид враждебна среда."

Четирите деца - 13-годишният Лесли Якобомбер Мукутуй, 9-годишният Солейни Якобомбер Мукутуй, 4-годишният Тиен Раноке Мукутуй и бебето Кристин Раноке Мукутуй - в момента се възстановяват в болница в колумбийската столица Богота, след като бяха откарани там с въздушна линейка, изпратена от колумбийските военновъздушни сили в събота, съобщиха официални лица.

В медицинските доклади се казва, че те са дехидратирани и все още "не могат да приемат храна" - но са добре и извън опасност. "Това, което е необходимо сега, е да стабилизираме (здравето им)", заяви колумбийският министър на отбраната Иван Веласкес пред репортери, които се бяха събрали пред болницата.

Майката на децата Магдалена Мукутуа Валенсия загина при самолетната катастрофа на 1 май, оставяйки ги сами и блокирани в амазонската джунгла. Пилотът на самолета Ернандо Мурсия Моралес и лидерът на коренното население Ярупари Херман Мендоса Ернандес също загинаха при инцидента.

Изчезването на децата предизвика мащабна издирвателна операция, ръководена от армията, в която участваха над сто колумбийски войници от специалните сили и над 70 разузнавачи от коренното население, които претърсваха дълбоката гора.

An incredible story. We all need more good news right now.



Four children, one of them just one year old, were found alive in the jungle of Amazonia - 40 days after the plane they were on crashed.https://t.co/BvoBsQuw24 pic.twitter.com/WfWVj27cqr