Момчето в кутията: Едно от най-зловещите убийства в историята

В гробището Айви Хил в Седарбрук, Филаделфия, има надгробен камък с надпис "Неизвестното дете на Америка". Той е постоянно напомняне за детето, което лежи под него - момче, което е намерено пребито до смърт в кутия преди около 65 години. Оттогава то е наричано "Момчето в кутията".

Откакто е открит през 1957 г., случаят "Момчето в кутията" озадачава полицията във Филаделфия. Благодарение на генетичните тестове обаче е установено, че четиригодишната жертва е Джоузеф Аугуст Зарели.

Едно от най-известните неразкрити убийства във Филаделфия, самоличността на "Момчето в кутията" озадачава разследващите в продължение на години. След откриването му през 1957 г. детективите в града са преследвали хиляди следи - някои по-добри от други - и са останали без резултат.

Откриването на момчето в кутията

На 23 февруари 1957 г. студент в колежа "Ла Сал" за първи път забелязва момчето в кутията. Студентът бил в района с надеждата да зърне момичетата, записани в "Сестрите на добрия пастир", дом за изоставащи младежи. Вместо това той забелязва кутия в храсталака.

Thread: THE BOY IN THE BOX pic.twitter.com/zF7YlV3tUM

Въпреки че видял главата на момчето, ученикът я взел за кукла и продължил пътя си. Когато чул за изчезнало момиче от Ню Джърси, той се върнал на мястото на 25 февруари, намерил тялото и се обадил в полицията.

Както съобщава Асошиейтед прес, полицията, отзовала се на мястото на инцидента, открива тялото на момче на възраст между четири и шест години в кутия на JCPenney, в която някога е имало детско креватче. То било голо и увито в одеяло, а следователите установили, че е недохранено и е било пребито до смърт.

"Това е нещо, което не се забравя", казва Елмър Палмър, първият полицай, пристигнал на мястото на инцидента, пред Philadelphia Inquirer през 2007 г. "Този случай беше този, който притесняваше всички."

Тогава започва надпреварата за идентифициране на момчето в кутията.

Снимки с неговия образ били отпечатани от "Philadelphia Inquirer" и са разпратени до стотици хиляди домове в града. Полицията предприема необичайната стъпка да публикува призрачна посмъртна снимка на изпочупеното лице на момчето и друга на тялото му, облечено в детски дрехи, докато търси помощ от обществеността.

Кое е момчето в кутията?

През следващите шест десетилетия детективите преследват хиляди следи, за да идентифицират момчето в кутията. И започват със самото момче. Разследването на тялото му разкрива, че пясъчната му коса е била наскоро и грубо подстригана - WFTV 9 съобщава, че по тялото му все още имало кичури коса - което кара някои да смятат, че убиецът му се е опитал да прикрие самоличността му.

Разследващите открили също така белези на глезена, стъпалото и слабините му, които изглеждали като хирургически, а стъпалата и дясната му ръка били "ожулени", което подсказва, че е бил във вода, според WFTV 9.

Но въпреки тези улики, реконструкцията на лицето и стотиците хиляди листовки, които били разпространени в цяла Пенсилвания, самоличността на момчето останала неизвестна. Асошиейтед прес съобщава, че детективите са преследвали многобройни следи, сред които, че е унгарски бежанец, жертва на отвличане от 1955 г. и дори роднина на местни карнавални работници.

През годините някои следи са били по-правдоподобни от други.

DNA research has led to a breakthrough in the 65-year-old case of the 'Boy in the Box,' Philadelphia PD’s oldest unsolved murder — here’s the latest



(warning: distressing themes) pic.twitter.com/bUFcCcNkzb