"Вкарано в куфар и отвлечено": 5-годишно дете изчезна от хотел във Флоренция

П етгодишната Каталея Миа Чичильо Алварес от Перу изчезна на 10 юни от окупирания хотел "Астор" във Флоренция, където живееше със семейството си заедно с още 140 души. Камери за видеонаблюдение в хотела са записали как тя си играе на няколко стъпала в двора в 15,12 ч., преди да изчезне.

Досега не са открити никакви следи от момиченцето и полицията е взела четката ѝ за зъби за ДНК анализ. Работната версия е, че тя е била натъпкана в куфар и изнесена през един от двата изхода на хотела.

Във Флоренция продължава трескавото издирване на петгодишно дете, тъй като полицията е завзела хотела, в който то е живяло.

В неделя органите на реда са били забелязани да изпразват кофите за боклук пред хотела, докато други следователи са пристигнали на място със специализирано оборудване за търсене.

Сградата също е била опразнена, за да може полицията да извърши щателно претърсване.

Претърсени са също гараж и сграда в близкия град Мараляно, тъй като полицаите смятат, че Каталея може да е била държана временно там, съобщава "Дейли мейл".

През последните месеци в хотела се случиха няколко инцидента с насилие, включително нападение над еквадорец, който според съобщенията скочил от третия етаж, за да избегне банда, въоръжена с ножове.

Катрин Алварес и Мигел Анхел Ромеро, родителите на Каталея, са присъствали на църковна служба в близост до хотела, за да се молят за безопасното завръщане на дъщеря им.

Отец Хуан Мануел Нуньес Рубио, капелан на латиноамериканската общност във Флоренция, заяви, че кардинал Джузепе Бетори е помолил хората да се молят за изчезналото дете, съобщава La Repubblica.

Hunt for girl, 5, ‘bundled into suitcase and kidnapped’ from hotel in Italy: Kataleya Mia Chicillo Alvarez, 5, went missing 10 days ago in a suspected kidnapping (Pictures: EPA) Police… #Influencers #disappearance #disappeared #illegally #investigation https://t.co/tC9oOYoaEp