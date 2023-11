След 17 дни под земята: Спасиха всички работници, които бяха затрупани в тунел в Индия

В сичките 41 работници, които бяха блокирани в тунела Silkyara в Индия в продължение на 17 дни, бяха спасени, се казва в изявление на правителството, съобщава BBC.

Агенциите съобщиха, че всички мъже са били извадени, а репортери, намиращи се на мястото, съобщават за линейки, които излизат от входа на тунела.

All 41 workers have been rescued from a tunnel in India after being trapped for more than two weeks, NDTV has reported.



This video is thought to show some of the workers who have been rescued.https://t.co/hyaJpZJVhy



