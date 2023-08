Оцелели от огнения ад на Хаваите: „Скочете във водата по време на ураган или изгорете“

В гимназията в Мауи учебните занятията са извън класната стая. Вместо това по коридорите на училището гъмжащи от хора, които са се евакуирали, спасявайки се от най-лошия горски пожар, удрял САЩ от години.

Салонът на училището се е превърнал в убежище на семейства, сгушени в ъглите под завивки и походни легла, поставени там, където обикновено е спортното игрище.

Зад сградата доброволци сервират хавайска яхния и ориз от огромни сребърни подноси. Пейки са подредени около голям екран, показващ местни новини, документиращи нарастващия брой смъртни случаи.

Повечето от хората тук са или туристи, или местни жители от град Лахайна, който беше заличен, когато горски пожар избухна в Мауи във вторник.

JUST IN - New video emerged showing people jumping in the ocean after wildfires in Lahaina, Maui, Hawaii pic.twitter.com/KTcoWbN31d — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 11, 2023

Тук страхът от преживяването се смесва със забележителни истории за оцеляване.

Идрис Нуара и неговият съсед Деймън Макдона са скочили в океана, за да избягат от пламъците, обхванали Лахайна. Те прекарват три часа вкопчени в кея, преди да бъдат спасени от лодка на бреговата охрана.

"Беше ад", казва Идрис -"Ад на земята, наистина".

Двамата напуснали домовете си в центъра на Лахайна, когато забелязали горските пожари да прииждат по билото на хълма, ускорени от ветровете от урагана.

"Беше следобед, но небето беше черно от дима", казва Деймън.

A fast-moving wildfire on Hawaii's island of Maui has virtually destroyed the historic town of Lahaina, killing more than 50 people. If you want to donate to help those affected by the fires, here are some ways to do so. https://t.co/NFgYlWD8t2 — CBS News (@CBSNews) August 11, 2023

Двамата мъже се отправили към пристанището, вярвайки, че ще бъдат в безопасност там. Но скоро разбират, че са сгрешили.

"Продължавахме да чуваме експлозии и писъци, сякаш бяхме във филм на ужасите", казва Идрис.

"Чувахме хора да повръщат, не знаехме къде са. Обадих се на полицията и те казаха, че не могат да стигнат до нас" .

„Димът беше изцяло черен и ние отново се обадихме на полицаите и те казаха, че не могат да дойдат, а на третия път казаха, че трябва да влезем във водата. И аз казах „Искаш ли да скочим във водата при ураган?", разказва за ужаса на оцеляването си Идрис.

„Но нямахме избор“, добавя той, „беше или това, или изгаряне.“

The fast-moving wildfires that raked Maui this week will take a heavy toll on the environment. Experts say the fires are likely to transform the landscape in unwanted ways including hastening erosion, sending sediment into waterways and degrading coral. https://t.co/hbhNs07KTD — The Associated Press (@AP) August 11, 2023

Деймън, ветеран от армията, който се мести в Мауи от Калифорния, казва, че вярва, че е чудо, че са оцелели.

„Продължавахме да чуваме експлодиращи лодки. Те горяха и се движеха към тях, сякаш някой ги управляваше. Плавах по гръб, опитвайки се да остана на повърхността и си мислех „моля те, не днес, Боже, не по този начин".

И Деймън, и Идрис губят домовете и вещите си в огъня. Повечето хора в приютите имат само малка торба с вещи.

Кристина и семейството й били на почивка в луксозния курорт Pumana в Лахайна. Семейството празнувало, че 10-годишния й внук Джон успешно се е излекувал от рак.

Те са евакуирани преди два дни, а властите не са им позволили дори да си вземат куфарите.

Before and after images show the scale of the damage in Lahaina, a historic town on Maui's western coast that was ravaged by the deadliest wildfires in Hawaii’s history this week. Recovery is expected to take years, authorities said. https://t.co/jE8fEl6buM pic.twitter.com/M3aFnWOEPZ — The New York Times (@nytimes) August 11, 2023

„На внука ми отстраниха тумор от главата и имаше пет седмици лъчелечение и след това дойдохме на Хаваите“, казва Кристина.

„За щастие бяхме евакуирани и докарани тук“, добавя тя със сълзи, изпълващи очите й,

„Хората са толкова мили. Имаме храна и вода и място за душ и хора, които ни обичат. Чувстваме се много щастливи и много благословени.“

Някои туристи избраха да отидат направо на летището, за да изчакат полетите от Мауи.

LIVE UPDATES: Hawaii wildfires



• At least 36 people have died in fires in Maui, officials say

• Lahaina, once the capital of the Hawaiian Kingdom, has been destroyed

• Maui is devastated, but rest of Hawaii is open, tourism chief says https://t.co/efeV1qFX0K pic.twitter.com/teCp4EEu78 — NBC News (@NBCNews) August 10, 2023

Частично покритият коридор е пълен с хора, които се опитват да поспят. Браян и 16-годишната му дъщеря Киара са от Лос Анджелис, така че са свикнали с горските пожари, но никога не са виждали пламък да се движи толкова бързо.

„Алармите гръмнаха в хотела, казвайки ни да се евакуираме“, казва Браян.

„Нямах представа за опустошението наистина, докато не се качихме на автобуса и не видяхме тази касапница с всички изгорени домове".

„Сякаш избухна бомба“, казва Киара.

„Всички коли с пълни газови резервоари избухнаха, когато пожарите стигнаха до тях.“