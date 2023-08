Хавайски "апокалипсис": Най-голямата заплаха, която изгони жителите на островите

Н а Хаваите са разрушени домове, а хората скачат в морето, за да избягат от "апокалиптичните" пожари, подклаждани от урагана Дора.

Горските пожари, раздухвани от силните ветрове, изгориха множество постройки, наложиха евакуация и причиниха прекъсване на електрозахранването в няколко общини късно на 8 август, докато пожарникарите се мъчеха да достигнат до някои райони, които бяха отрязани от съборени дървета и електропроводи.

Няколко евакуации се провеждат по островите в ситуация, която беше определена като "много хаотична" от местното правителство на щата Мауи Каунти.

Няколко пожара са обхванали домове и сгради в Мауи и Лахайна, като на видео се вижда как ветровете раздират острова, докато семействата напускат с автомобили.

Във вторник вечерта в град Лахайна на остров Мауи властите съобщиха, че хората са скачали във водата, за да избегнат пламъците и дима от горския пожар.

BREAKING: Popular 'Front Street' is on fire in Lahaina on the island of Maui, Hawaii, where, authorities said, people jumped into the water to escape flames and smoke from a wind-fueled wildfire. pic.twitter.com/vPRXufhbHc