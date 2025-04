7 въпроса без отговор след трагичната смърт на Вирджиния Джуфре - обвинителката на принц Андрю

Т я беше смелата жертва на сексуално насилие, която даде глас на безгласните. Но трагичната смърт на Вирджиния Джуфре отвори "кутията на Пандора" с редица въпроси без отговор.

Най-известната жертва на хищника Джефри Епщайн беше открита от полицията безжизнена в своята отдалечена ферма на час път северно от Пърт, късно вечерта в петък. Семейството ѝ обяви, че 41-годишната жена е отнела живота си сама. В изявление те казаха:

„Джуфре загуби живота си вследствие на самоубийство, след като цял живот беше жертва на сексуално насилие и трафик. Вирджиния беше неуморен боец в борбата срещу сексуалното насилие и трафика. Тя бе светлина за толкова много оцелели. Въпреки всички трудности, през които премина, тя сияеше. Безкрайно ще ни липсва.“

Родената в САЩ Вирджиния беше сред най-известните жертви на опозорения финансист Епщайн, който се самоуби в затвора през 2019 г., и на Гислейн Максуел. Тя отдавна твърдеше, че е била „отгледана“ и продавана на принц Андрю, когато е била на 17 години — обвинения, които херцогът на Йорк категорично отрече.

След като постигна многомилионно извънсъдебно споразумение с Андрю през 2022 г., Вирджиния се оттегли от общественото внимание и живееше със семейството си в предградие на Пърт.

Всичко това обаче се промени миналия месец, когато тя публикува драматична снимка в Instagram, показваща я силно натъртена и в болница. Въпреки че тя заяви, че нараняванията са вследствие на автомобилна катастрофа, около случая възникна объркване.

Смелостта ѝ да говори открито вдъхнови безброй други жертви на насилие да издигнат глас. Но много аспекти от живота на Вирджиния остават обвити в мистерия — от истината за предполагаемите ѝ контакти с Андрю до причините за нараняванията ѝ и обстоятелствата около смъртта ѝ.

Може да минат години, преди да получим всички отговори — но смъртта на Вирджиния несъмнено ще вдъхнови онези, които все още търсят истината за отвратителната кампания на жестокост и експлоатация на Епщайн.

Въпреки изявлението на семейството ѝ, адвокатът на Вирджиния, Кари Лоудън, изрази съмнения относно версията за самоубийство, оставяйки отворена възможността за нещастен случай.

"Тя изпитваше много болка, но гледаше с надежда към бъдещето. Искаше да ремонтира къщата си и имаше много планове," заяви Лоудън пред The Sun. "Когато получих телефонното обаждане, си помислих: ‘Шегувате ли се?’ Нямаше признаци, че тя обмисля подобно нещо."

Известно е, че Вирджиния е предозирала с лекарства, но остава неясно дали това е било умишлено.

"Имаме сериозни въпросителни около това," допълни Кари. "Има разлика между самоубийство и нещастен случай."

Докладът на съдебния лекар може да отнеме до две години.

През август 2021 г. Вирджиния заведе гражданско дело срещу Андрю в Ню Йорк, обвинявайки го, че е имал сексуални контакти с нея, когато е била непълнолетна — обвинения, които принцът отрече.

Впоследствие беше постигнато извънсъдебно споразумение, за което се твърди, че е на стойност 12 милиона паунда — значително повече от 370 000 паунда, които получи след делото срещу самия Епщайн.

Сега обаче, предвид възможна съдебна битка между семейството ѝ и отчуждения ѝ съпруг Робърт, истинската сума може да излезе наяве.

На 31 март Вирджиния публикува снимка от болнично легло, твърдейки, че е била блъсната от училищен автобус със скорост 70 мили в час.

„Изпаднах в бъбречна недостатъчност, дадоха ми четири дни живот,“ написа тя.

Австралийската полиция обаче разкри, че инцидентът е регистриран като лек и без пострадали. Нито един от шофьорите не е бил обвинен.

По-късно беше уточнено, че публикацията в Instagram е била предназначена за личен профил и е публикувана по грешка. Баща ѝ потвърди, че състоянието ѝ е било сериозно, но не животозастрашаващо.

След над две десетилетия брак, Вирджиния и съпругът ѝ Робърт се разделиха през август 2023 г., като трите им деца останаха при баща си.

Малко преди смъртта си, Вирджиния обвини Робърт в домашно насилие.

„Успях да се преборя с Гислейн Максуел и Джефри Епщайн, но не успях да избягам от домашното насилие в брака си доскоро,“ заяви тя пред People.

Робърт от своя страна подаде ограничителна заповед срещу нея, обвинявайки я в агресия. Последва обвинение срещу Вирджиния за нарушаване на тази заповед, след като му изпрати съобщение.

След като титлите и ролите му бяха отнети, Андрю живя в изолация. Миналия уикенд обаче той направи публична поява на Великденската служба в Уиндзор.

"Андрю все още таи надежда за завръщане, но това са измамни надежди," казва източник пред The Sun.

След смъртта на Вирджиния, опитите да бъде представена като ненадежден свидетел са напълно неуместни.

В рамките на споразумението с Вирджиния, Андрю се задължи да подкрепя борбата срещу сексуалния трафик и жертвите на насилие — ангажимент, който до момента не е изпълнил.

"Сега е моментът да изпълни даденото обещание," казва Ингрид Сюард, главен редактор на Majesty.

