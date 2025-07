Принц Андрю „спечели“ битката за Кралската ложа, Чарлз се отказа да го изгони

П ринц Андрю най-сетне може да си отдъхне с дългоочаквано облекчение. След години на напрежение и категоричен отказ да напусне просторната си кралска резиденция, опозореният херцог на Йорк вече празнува победата си в дългогодишния спор за Кралската ложа, съобщава Express.

Според изданието, Андрю „е усмихнат всеки ден“, откакто е разбрал, че брат му – крал Чарлз – се е отказал от усилията си да го принуди да напусне резиденцията. Това е рязък контраст със зловещо мрачното му поведение по-рано тази година. „Чарлз направи сериозен опит да убеди брат си – вече без официални задължения в кралското семейство – да се премести в по-малко жилище, за да освободи кралския имот“, отбелязва Express.

Prince Andrew ‘wins’ fight to stay in Royal Lodge after years-long eviction war with King Charles: report https://t.co/EGelcyOPOL pic.twitter.com/bbUb5d0cGd