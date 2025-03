Newsweek: Русия иска да се съюзи с Илон Мъск

Р усия иска да си сътрудничи с главния изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск, заяви във вторник пратеникът на президента Владимир Путин по въпросите на международното сътрудничество и определи технологичния милиардер като „един от най-великите лидери на нашето време“, съобщава Newsweek.

Кирил Дмитриев, специалният пратеник на Путин по въпросите на международното икономическо и инвестиционно сътрудничество, заяви, че обсъжданията с Мъск могат да се проведат „в близко бъдеще“, съобщи руската информационна агенция РБК във вторник.

От Newsweek уточняват, че са се свързали със SpaceX за коментар по имейл.

Защо това е от значение

Развитието е сигнал за по-нататъшно укрепване на отношенията между САЩ и Русия по време на втория мандат на президента Доналд Тръмп. Москва е изправена пред значителна изолация от повечето западни държави заради продължаващата инвазия на Путин в Украйна. Като открито търси сътрудничество с Мъск, един от най-близките съветници на Тръмп в Белия дом, Русия сигнализира на Запада за намерението си да възстанови международната си легитимност.

Какво трябва да знаете

„Ще бъде ли 2029 г. годината на съвместна мисия на САЩ и Русия до Марс, @elonmusk? Нашите умове и технологии трябва да служат за славата на човечеството, а не за неговото унищожаване", предложи Дмитриев, ръководител на контролирания от държавата Руски фонд за преки инвестиции (РФПИ), в публикация в X (бивш Twitter) на 15 март.

Дни по-късно Дмитриев заяви, че очаква да разговаря с Мъск, най-богатия човек в света, за потенциална мисия до Марс. Русия също така иска да си сътрудничи с главния изпълнителен директор на Тесла, за да развие възможностите на космическата си агенция Roscosmos и държавната си ядрена корпорация Rosatom, добави Дмитриев.

BREAKING



Russia will discuss with Elon Musk the prospects for cooperation in space in the near future, announced the head of the Russian Direct Investment Fund, Kirill Dmitriev

I support Space Exploration 110%! But if Trump wants WAR to defend israel this will be short lived! pic.twitter.com/nwM4eI9yoX