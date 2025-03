Какво е звуково оръжие и използвано ли е срещу демонстранти на протеста в Белград?

П ротестът, проведен в центъра на Белград в събота вечерта, 15 март, се превърна в хаос, след като според анализатори по сигурността вероятно е било използвано звуково оръжие срещу демонстрантите. По време на 15-минутно мълчание в памет на 15-е жертви от срутването на козирката на гара в Нови Сад внезапно се чу пронизителен шум, който отекна по препълнените улици на Белград, съобщава N1.

Във видеото: Стоян Нешев: Съмненията на студентите в Белград са, че е използвано звуково оръжие

Звукът предизвика паника сред протестиращите, които побягнаха в различни посоки, което доведе до случаи на стъпквания и наранявания. Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи, улавят точния момент, когато предполагаемото устройство е било активирано. Протестиращите описват преживяването като дълбоко смущаващо, като някои го сравняват с „огромна заплаха, която бързо наближава“. Други съобщават, че са почувствали, сякаш „нещо ще ги достигне за секунди“.

Военният анализатор Александър Радич заяви пред N1, че шумът най-вероятно е причинен от използването на акустично устройство с голям обсег (LRAD), известно като звуково оръжие. Според Радич сръбските сили за сигурност имат достъп до това произведено в САЩ несмъртоносно оръжие от 2022 г., въпреки че използването му не е законово регламентирано в страната.

„LRAD е агресивно акустично оръжие, предназначено да неутрализира цели чрез екстремни звукови честоти“, обясни Радич и добави, че се използва предимно за обездвижване.

Владица Илич, правен експерт от Белградския център за правата на човека, заяви, че след инцидента много граждани са се свързали с неговата организация и други граждански сдружения. Те съобщават за симптоми като загуба на слуха, затруднено дишане и колебания в кръвното налягане.

Какво представляват звуковите оръжия?

Акустичните оръжия не са смъртоносни, но изстрелват звукови вълни, които произвеждат изключително силен шум, пише Deutsche Welle. За разлика от обикновените звукови вълни, които отслабват с разстоянието, акустичните сигнали от звуковите оръжия запазват интензитета си на разстояние до един километър, тъй като се изстрелват под високо налягане.

Колкото по-голяма е близостта до това оръжие, толкова по-силни са болките, които то предизвика. Този вид оръжия могат да постигнат максимална сила на звука от 150-160 децибела. За сравнение: Шумът от мотора на реактивен самолет стига 130 децибела, нивото на звука при нормален разговор е около 60 децибела, а ревът на бебетата се движи между 80 и 100 децибела.

Различните хора имат различни усещания за прекомерната сила на звука, то зависи и от честотата на тона. Общо взето за нормално чуващите шумът става неприятен тогава, когато е по-силен от 90 или 100 децибела. Болезнената граница се достига при около 120 децибела.

Шум в ушите, отслабване на слуха, психични проблеми

При твърде силни шумове като тези от акустичните оръжия звуковите вълни атакуват тъпанчето с голямо налягане и могат да причинят увреждане. Обичайната инстиктивна реакция е да се затиснат ушите, поради което звуковите оръжия биват наричани и "акустични белезници" - в определен момент ръцете не могат да бъдат използвани за нищо друго.

Наред с болките в ушите, които започват да се усещат незабавно след достигането на сила от 120 децибела, могат да бъдат причинени и трайни вреди на слуха. Засягат се обаче не само ушите - могат да бъдат нанесени и психически поражения, тъй като изненаданите хора стават жертва на "неочаквано" нападение, срещу което не могат да се защитят.

Ако звуковата вълна връхлети хората с голям натиск, това може да има дори смъртоносни последствия: при изключително силен шум като от експлозия звуковите вълни могат да предизвикат разкъсване на белия дроб на хората, които са в непосредствена близост.

Официални реакции

Сръбските министерства на вътрешните работи и отбраната категорично отрекоха използването на звуково оръжие по време на протеста. В необичайно остро изявление Центърът за спешна помощ към Клиничния център на Сърбия заяви, че няма потвърдени случаи на медицинска помощ, потърсена вследствие на „предполагаемото използване на така нареченото звуково оръжие“.

Опозиционни политици обвиниха сръбския президент Александър Вучич в употреба на звуково оръжие срещу гражданите и заявиха, че ще повдигнат наказателни обвинения. Депутатът Мирослав Алексич попита дали сръбската жандармерия е предала звуково оръжие на BIA дни преди протеста и дали агенцията го е използвала.

Жандармерията и BIA отрекоха обвиненията.

"Сръбската жандармерия не е предавала никаква техника на BIA в предходния период.... Жандармерията никога не е използвала незаконно оборудване, включително на 15 март", се казва в изявление.

Според изявление на BIA нейният персонал не е видял такова оборудване, нито е забелязал звуци или други ефекти, произведени от този вид оборудване. То обвини Алексич и други в лъжа за предполагаемото използване на звуково оръжие на 15 март.

Прокуратурата също така твърди, че на протеста не е използванo звуково оръжие.

В изявлението се казва, че случаят е открит въз основа на медийни съобщения и видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, които включват силен, необичаен звук, който предизвиква паника в тълпата. Изпратени са указания за събиране на информация до МВР и дали е използвано някакво оръжие. Прокурорите получиха доклади и от Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването и агенцията за сигурност на BIA.

“Всички тези доклади показват несъмнено, че никой от тях или персоналът, осигуряващ протеста, не е чул или използвал така нареченото звуково оръдие,” се казва и добавя, че анализ на Военнотехническия институт на Министерството на отбраната показва, че няма индикации за използване на звуково оръдие, докато в доклада на Министерството на здравеопазването се казва, че нито един от пациентите, прегледани след инцидента, не показва признаци на остра акустична травма.

“Въз основа на всичко по-горе, прокуратурата смята, че събраните досега доклади показват, че така нареченото звуково оръдие не е използвано, се казва в него.

Вучич отрича отрича използването на звуково оръжие

Serbian security forces illegally used military-grade sonic weapons against protesters in Belgrade Police deployed the LRAD cannon — an acoustic weapon that emits a targeted “beam” of sound at volumes up to 160 dB. Victims experience sharp ear pain, disorientation, and panic.… pic.twitter.com/gW8yNS4JSt

Вучич изрази гордост от водения от студенти протест, като подчерта, че „99% от тях не искат инциденти.“ Въпреки това той описа демонстрацията като подхранвана от „огромна негативна енергия, гняв и негодувание към сръбските власти.“ Той подчерта, че въпреки интензивността на протеста, няма загинали и тежко ранени.

Обръщайки се към твърденията, че силите за сигурност са разположили акустично устройство с голям обсег (LRAD), обикновено наричано звуково оръжие, срещу протестиращите, Вучич отхвърли обвиненията като напълно неверни.

„Това е гнусна лъжа. Имах възможността да видя това оръжие в чужбина и то издава силен, пронизителен звук. Този звук не е бил чут по улиците на Белград в събота вечер, настоя “ Вучич, написа N1.

Допълнителни доказателства и разкрития

Неправителствената организация Earshot каза в публикация на X, че е изследвала 12 видеоклипа от момента, в който се твърди, че е използвано звуково оръжие. В публикацията се казва, че "4 от тези видеоклипове съдържат звук, съответстващ на шума, произведен от Vortex Ring Gun или Vortex Cannon".

On the 16th of March 2025, Earshot was contacted by activists in Serbia to investigate the potential use of sonic weapons by the government on a crowd of protestors as they were holding a silent vigil for the victims of the Novi Sad railway station canopy collapse.



Earshot… pic.twitter.com/vLGovbQYfm